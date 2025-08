Ipak neće u Hajduk?

Hrvatski reprezentativni stoper Martin Erlić napustio je Bolognu i potpisat će za Midtjylland, donosi talijanski insajder Nicolo Schira. Prema njegovim ekskluzivnim informacijama, Danci će za njega platiti 5 milijuna eura + bonuse, a poslan je na posudbu s obvezom kupnje na prvoj odigranoj utakmici. Potpisat će ugovor do 2029. godine.

Kao veliki navijač Hajduka, Erlić je želio prijeći u splitski klub, koji ga je pokušao dovesti na posudbu.

No, Bologna je tražila previše, a iako je bio spreman odustati od dijela svoje godišnje plaće kako bi zaigrao za Bijele, to nije bilo dovoljno jer Hajduk nije mogao zadovoljiti zahtjeve Talijana.

🚨 Excl. - Martin #Erlic to #Midtjylland from #Bologna for €5M + bonuses. Deal on loan with the obligation to buy at the first game played by the croatian centre-back, who will sign a contract until 2029. #transfers https://t.co/GjJ68fc1Gx

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 2, 2025