Investitori došli u Split po startupe: GROWit Investor Day kao prekretnica startup scene u Hrvatskoj

U Županijskom tehnološkom hubu Digitalna Dalmacija održan je „Investor Day“ GROWit akceleratora, događaj na kojem su se po prvi put na jednom mjestu okupili predstavnici svih najvećih domaćih i regionalnih fondova rizičnog kapitala. Među sudionicima su bili Stevica Kuharski iz Fil Rouge Capitala (FRC), Ante Bilić iz SQ Capitala, Dražen Oreščanin iz NVision Venturesa, Božidar Pavlović iz AYMO Venturesa, Dalibor Marijanović iz Vesna Deep Tech Venture Funda te Vedran Blagus iz Feels Good Capitala (FGC).

Investitori su imali priliku izravno upoznati osam startup timova nastalih unutar lokalnog inovacijskog ekosustava, a Split je dodatno pozicioniran kao novo relevantno investicijsko središte na karti Hrvatske.

Kvalitetni startupovi ne nastaju samo u velikim centrima

Dražen Oreščanin iz NVision Venturesa istaknuo je visoku razinu pripremljenosti timova i važnost ovakvih inicijativa izvan tradicionalnih startup središta. „Ono što smo danas vidjeli u Splitu pokazuje da kvalitetni startupovi ne nastaju samo u velikim centrima. Vidljiva je ozbiljna priprema te jasno razumijevanje tržišta i investicijske logike. Ovakvi programi stvaraju temelje za dugoročno održiv startup ekosustav“, kazao je Oreščanin.

Vedran Blagus iz Feels Good Capitala naglasio je važnost dolaska investitora izravno u lokalnu zajednicu. „Za fondove je iznimno važno vidjeti startupove u okruženju u kojem nastaju. Digitalna Dalmacija pokazala je da zna posao te da ima ljude i znanje. Riječ je o sustavu koji startupovima daje realnu šansu za rast i ulaganja“, rekao je Blagus.

Osam startup timova pred investicijskim ispitom

„Investor Day“ bio je završni investicijski ispit za osam startup timova - ScanEat, BlueDataB, Takoin, Apimast Care, Aware Mate 2.0, Vicuna, Klet3D i Soundscaper, koji su se kroz javne pitch-prezentacije i individualne sastanke s investitorima predstavili kao investicijski zreli projekti, spremni za razgovore o kapitalu i rastu. Događaj je okupio i predstavnike javne uprave, akademske zajednice i poduzetničkog sektora.

Fokus na investicijsku spremnost kroz program „Investor Readiness“

Voditelj Digitalne Dalmacije Damir Brčić istaknuo je kako je „Investor Day“ logičan rezultat višegodišnjeg rada na razvoju lokalnog startup ekosustava.

„Investor Day nije nešto što se događa slučajno ili jednokratno. On je rezultat sustavno građene poduzetničke vertikale u kojoj startupovima omogućujemo kontinuitet, od prve ideje, preko edukacije i mentorstva, do izlaska pred investitore. Važno nam je da startupovi iz Dalmacije ne moraju odlaziti drugdje kako bi došli do investitora, nego da investitori dolaze ovdje“, naglasio je voditelj Brčić.

Poseban naglasak stavljen je na investicijsku spremnost kroz program „Investor Readiness“, koji je sastavni dio GROWit akceleratora, a obuhvaća rad na poslovnim modelima, financijskim projekcijama, pravnim aspektima ulaganja i strateškom planiranju rasta. „Ovo je rezultat mjeseci intenzivnog rada i mentorstva. Investor Day njihova je prva stvarna provjera u realnom investicijskom okruženju, ali i prilika za dobivanje konkretnog feedbacka koji će im pomoći u sljedećim koracima“, rekao je koordinator za startup ekosustav Digitalne Dalmacije Josip Musić.

Početak međunarodne faze: startupovi putuju u Amsterdam

„Investor Day“ ujedno označava i početak međunarodne faze GROWit akceleratora. Neposredno nakon događaja startup timovi putuju u Amsterdam, gdje će se upoznati s razvijenijim europskim startup i investicijskim okruženjem te dodatno testirati svoje projekte u međunarodnom kontekstu.

GROWit akcelerator dio je šire poduzetničke vertikale Digitalne Dalmacije, koja obuhvaća programe SPP, STARTit, GROWit i GROWit SME, prateći poduzetnike od studentskih projekata i prvih ideja do rasta poslovanja i investicija. Ovogodišnji timovi razvijali su svoje projekte uz financijsku potporu od 20.000 eura po timu, besplatan ured u hubu i intenzivan mentorski rad.