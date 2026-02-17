Investicijska “ponuda” na internetu završila katastrofom, 67-godišnjak prevaren za 27 tisuća eura

Unatoč brojnim upozorenjima evidentirana je još jedna računalna prijevara i to ovaj put investicijska prijevara. Muškarac u dobi od 67 godina postao je žrtva prijevare prilikom navodnog trgovanja zlato, naftom i elektronikom. Tijekom 2025. godine kontaktirao je njemu nepoznate osobe putem e-maila, vjerujući da je riječ o ovlaštenim posrednicima za ulaganje u zlato, naftu i elektroniku i u više navrata, vjerujući da investira svoj novac, uplaćivao različite iznose i tako ostao bez 27 tisuća eura. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.

Još jednom pozivamo građane na oprez prilikom dobivanja ponuda putem interneta za ulaganje novca. Ukoliko vam se zarada čini brza, laka i velika, zastanite i razmislite, možda se radi o prijevari. Ne uplaćujte novac dok niste sigurni u vjerodostojnost osoba s kojima komunicirate.

Građanima savjetujemo da uvijek traže nepristrani financijski savjet prije nego što daju novac ili ulože sredstva i da ne prihvaćaju ponude za ulaganja sve dok nisu u potpunosti sigurni radi li se o prijevari ili su osobe koje su ih kontaktirale ovlaštene za takve poslove.