Invazivna vrsta širi se Jadranom, ugrožava autohtone vrste. Evo što bi moglo biti rješenje

Callinectes sapidus ili plavi rak već se uvelike udomaćio na hrvatskoj strani Jadrana i čini se da ozbiljno ugrožava domaće, autohtone vrste.

Trebalo je tek nekoliko minuta u tihoj, maglovitoj noći Ninske lagune da ribari pronađu prvi primjerak plavog raka.

- Po dojavi nekih prijatelja ih je bilo od 30 do 40 komada. Prije 4-5 godina sam imao prvi nalaz i prije dvije godine drugi nalaz, ali to je bila jedna jedinka. Prošli put na ovom području ih je bilo više nego puno, kazao je za HRT ribar Ljubomir Kolanović.

Na Mediteranu su se prvi put pojavili 1940. u vodama Egipta. Njegovo prirodno stanište je zapadni Atlantik gdje nastanjuje estuarije, lagune i plitke obalne vode do 90 metara dubine s muljevitim i pjeskovito muljevitim dnom.

Od Dubrovnika do Istre

Plavi rakovi su se na hrvatskoj strani Jadrana pojavili 2004. godine u solani u Stonu i nakon toga na ušću Neretve. Upravo onako kako su predviđali znanstvenici, vrlo brzo se proširio u posljednjih 20-ak godina po cijeloj obali odnosno po cijelom hrvatskom primorju pa ga sad ima od Dubrovnika do Istre, a odnedavno i u Ninskoj laguni.

Postoji niz teorija koje pokušavaju odgovoriti na pitanje kako su plavi rakovi dospjeli u Jadran. Jedna od najčešćih su balastne vode.

- Već otvaranjem Sueskog kanala je počela najezda invazivnih vrsta u Sredozemno more, a i razvojem pomorstva. Utvrditi kako je on došao, je li kroz Sueski kanal ili balastnim vodama i tim razvojem pomorstva - teško je reći, kazao je ronilac Đani Iglić.

Predatori u Ninskoj laguni

Rakovi su vrlo snalažljivi. Zakamuflirani u pijesku, predatori čekaju žrtvu. To može biti bilo koji stanovnik ninske lagune, a može naići, npr. i na školjku.

- Ono što me raduje je da se nije proširio u Velebitski kanal, deltu Zrmanje, ušću Zrmanje. Ni jedan jedini primjerak nije ulovljen. U kontaktu sam s većinom ribara u tom dijelu i nikad nije ulovljen u tom dijelu što me iskreno raduje, jer su to realno tereni koji bi njemu po sadržaju trebali odgovarati, dodao je Đani Iglić.

Ako kanite poći u lov na Callinectes sapidus - plave rakove, onda morate biti vrlo oprezni. Primiti ga u ruku pravi je izazov zbog velikih i snažnih kliješta. Kolanović, stručnjak za rakove, kaže kako se plavoga raka može naći na području gdje ima i trave i pijeska.

Osim toga, ono što nikako nije dobro za i inače vrlo malu populaciju periski je to što plavi rakovi napadaju i njih. Zato bi tu malu populaciju periski, koja je još na životu, trebalo zaštititi.

Plavi rak kao delicija?

Može li se to spriječiti izlovom? Oni koji su ga probali kažu da je dobrog okusa. Ribar Kolanović kaže da je nalik, otprilike, na grancigulu, a i da se kvalitetom baš i ne može usporediti s grmaljima.

Cijena plavom raku varira. U Americi su specijalitet i kilogram stoji oko 30 dolara, a ako na nj naiđete u restoranima u Hrvatskoj, cijena je nešto niža, 10-15 eura.