[INTERVJU] TADIJA KOLOVRAT Njegov projekt u Splitu doživio je veliki uspjeh: "Govorili su da smo ludi, a mi smo napravili nacionalno poznati brend"

Već tri godine Splićani pune gledalište Teatra uz more. Za svaku predstavu traži se karta više. Čini se da stanovnici grada pod Marjanom objeručke prihvatili ovaj projekt koji je zaživio zahvaljujući B GLAD produkciji. Razgovarali smo s Tadijom Kolovratom, glavnim producentom festivala Teatar uz more i direktorom B GLAD Produkcije, o samim počecima festivala, ali i planovima za budućnost.

Prije tri godine u Splitu je pokrenut projekt Teatar uz more. Kako ste došli na tu ideju i jeste li zadovoljni odazivom Splićana?

"Dugi niz godina B GLAD Produkcija izvrsno je surađivala sa splitskim organizatorima kazališnog života Anet Rožić i Damirom Bubalom. Iako smo se svi ponaosob bavili idejama kako stvoriti nešto više, u užurbanom životnom i poslovnom rasporedu uvijek smo jurili dalje. Onda je stigla korona i sve je stalo. Cijeli kulturni sektor, glumci, redatelji, producenti, organizatori, svo tehničko osoblje - svi su ostali bez prihoda za život. Najednom vrijeme više nije bilo problem, kockice su se brzo posložile i u rekordnom roku organizirali smo ljetni kazališni festival "Teatar uz more".

U vrijeme kad je kultura gotovo prestala postojati, mi smo se jedini u svijetu usudili napraviti kazališni festival. Festival smo optimistično najavili dok je sve još bilo zatvoreno. Mnoge kolege su mislili da smo ludi, ali mi smo vjerovali u projekt i da će ga biti moguće realizirati unatoč epidemiološkim restrikcijama. Gotovo svi mediji su nas u tome podržali što nam je bilo veliko olakšanje. U pomoć nam je priskočila i draga kolegica Ecija Ojdanić pomogavši nam da postavimo festival na noge te prve godine. Kazalište smo iz dvorane Lora tvrtke Pleter usluge d.o.o., s kojom imamo izvrsnu suradnju i koja je odmah prepoznala vrijednost projekta, izmjestili na ljetnu scenu tik uz more.

Epidemiološkim uvjetima doskočili smo sa stolovima za publiku umjesto niza stolica i stvorili sasvim drugačiju kazališnu atmosferu koju su Splićani odmah na prvu prigrlili i koju smo i danas zadržali. Ne možemo dovoljno nahvaliti našu publiku i njihovu podršku koju nam pružaju od prvih koraka festivala pa sve do današnjih izvedbi. U cijeloj priči Teatra uz more najponosniji smo na to što smo stvorili jednu veliku kazališnu obitelj."

Koja je predstava izazvala najveći interes publike?

"Početna postavka festivala bila je stvoriti mjesto gdje će igrati predstave B GLAD Produkcije i kazališta Moruzgva, te uz naše predstave ponuditi Splitu i najbolje od hrvatske kazališne scene poput gostovanja HNK Zagreb, HNK Rijeka, kazališta Kerempuh, kazališta Komedija, ali i brojnih nezavisnih kazališta i produkcija koje su nam bile prioritet, pogotovo jer su nezavisna kazališta bila najviše pogođena epidemijom i na taj način smo htjeli pomoći da rade. Za nas bi bilo nemoguće izdvojiti samo par predstava, no među tolikim izvrsnim predstavama i još boljim izvedbama publika je svojim odazivom i reakcijama u posljednjih godinu dana ponajviše nagradila Puni pansion, Tvorničke postavke, Casabiancu. Ali predstava koja trenutno ruši sve rekorde interesa i gledanosti je Kad udari južina u izvedbi Petre Kraljev i Jagode Kumrić."

Po čemu se vi razlikujete od ostalih organizatora kazališnih predstava u Splitu? Zbog čega je Teatar uz more u Splitu postao tako popularan?

"Teatar uz more je već u prvoj godini postao doslovno brend. Ne postoji kazalište u Hrvatskoj ili glumac i glumica kojima nije želja gostovati na Teatru uz more. To puno govori o samoj popularnosti festivala koji smo stvorili. Često se izvođači referiraju kako je splitska publika posebna i pomalo teška za osvojiti. Naša iskustva sa splitskom publikom su najljepša. No, treba voditi računa kako se Splićani ne daju dvaput nasamariti. Stoga od samog početka stvarali smo festival u koji će oni imati povjerenja. I upravo to povjerenje naša je najveća prednost.

Naš program je raznolik i svatko će pronaći nešto za sebe, no stojimo uvijek iza njegove kvalitete. Naš mladi tim, Veronika, Viktorija, Nika, Lucija, Luka, Bruno... je u stalnom direktnom kontaktu s publikom koja je postala dio proširene obitelji. Oni nam svojim pohvalama, ali još bitnije i kritikama, pomažu da postajemo bolji iz godine u godinu. Split je grad prepun talentiranih ljudi i svatko od organizatora radi onako kako misli da je najbolje. Svakako bi kao vrlo pozitivno iskustvo izdvojio suradnju s mladim producentskim snagama agencije Arlekin."

Kakav je odnos TZ-a, Splitsko-dalmatinske županije, Grada Splita i Ministarstva kulture prema Teatru uz more?

"Svakako moramo zahvaliti Splitsko-dalmatinskoj županiji na čelu sa županom gospodinom Blaženkom Bobanom kao i Turističkoj zajednici Grada Splita na čelu s direktoricom gospođom Alijanom Vukšić koji su od prvog dana uz nas. Ne samo financijskom podrškom već i dobronamjernim savjetima. Posebno nas raduje što su i česti gosti na kazališnim predstavama Teatra uz more. Za razliku od njih, Ministarstvo kulture i medija nije baš prepoznalo vrijednosti festivala. Putem redovitog godišnjeg javnog poziva za javne potrebe u kulturi, ministarstvo nas već tri godine odbija. Razloge ne znamo jer, unatoč pozivima svake godine, Teatar uz more nije posjetio niti jedan predstavnik, nisu našli vremena za posvetiti pažnju razlogu značajnog porasta kulturnih izvedbi u Splitu kojima smo, bez ikakve lažne skromnosti, upravo kroz Teatar uz more mi najviše pridonijeli. Brojke ne lažu te, htio to netko vidjeti ili ne, Teatar uz more napravio je ogroman iskorak koji je grad Split itekako dodatno obilježio na kulturnoj mapi Hrvatske. I naposljetku ono najvažnije, postoji velik dio posjetitelja koji je zbog Teatra uz more postao dio kazališne publike. Vjerujemo i nadamo se da će to uskoro primijetiti i Grad Split te nam pomoći u narednim godinama da zajedno nadograđujemo i obogaćujemo najveći kazališni festival u Hrvatskoj."

Gdje su sve gostovale predstave Teatra uz more po Dalmaciji?

"Imamo tu sreću da smo naišli na divne i ambiciozne ljude u lokalnim turističkim zajednicama i gradovima diljem Dalmacije koji su prepoznali naš koncept i želju za pozicioniranjem kvalitetnih kazališnih izvedbi i na tome im hvala. Upravo zbog njih predstave Teatra uz more gostovale su u gradovima i mjestima od Dubrovnika do Zadra. Posebno bi istaknuli brojna gostovanja na otocima, Hvaru, Braču, Šolti... Cilj je od samog početka festivala bio predstave koje dovodimo u Split, dovesti i u manje sredine diljem Dalmacije i omogućiti im da i oni uživaju u vrhunskim kulturnim ponudama."

Pokrenut je i Teatar uz more za djecu i mlade. Kako je taj projekt prihvaćen, koliko su djeca i mladi okrenuti kazalištu?

"Teatar za djecu i mlade za nas je od posebnog značaja jer publiku treba odgajati. Postoji toliko izuzetnih predstava za djecu i sretni smo što imamo priliku neke od njih dovesti u Dalmaciju. Ogromnu zahvalu šaljemo ravnateljicama i ravnateljima mnogobrojnih škola i vrtića koji su prepoznali naš put i kvalitetu i poklonili nam povjerenje. Još veća zahvala ide odgajateljicama, učiteljicama, profesorima i profesoricama koji imaju volje i snage uložiti dodatni napor u svoj dnevni raspored i dovesti djecu na predstave u Loru.

Rezultat zajedničkih napora je na tisuće sretnih lica mališana koji su uživali u kazališnom doživljaju. Predstave za djecu koje dovodimo višeg su produkcijskog ranga te bi bilo nemoguće održati gostovanjima u školama i vrtićima. Na ruku nam ide i veliki prostor ispred dvorane Lora na kojem besplatno parkiraju autobuse što znatno olakšava organizirani posjet grupa. O našem Teatru za djecu i mlade izvrsno brine naša kolegica Veronika Smilović.

Nova sezona Teatra uz more za djecu i mlade započinje 27. listopada u dvorani Lora predstavom Medengaj HNK Šibenik. Ubrzo nas očekuje i premijera Šapice Slavka Sobina, nove izvedbe mjuzikla za djecu Mi o Vuku kojeg klinci obožavaju, ali i božićne predstave Kako je vilenjak spasio Božić za koju već sada, tri mjeseca unaprijed, imamo rasprodanih čak šest termina. U siječnju nam stiže i prava poslastica - predstava o Draženu Petroviću.

U skoroj smo realizaciji i jedinstvenog projekta na kojem već dugo radimo namijenjenog djeci i mladima Dalmacije. Riječ je o kulturno-edukativno-sportskom projektu kojim bi djeci i mladima omogućio da kroz jedan dan terenske nastave prisustvuju kazališnoj predstavi prikladnoj za njihovu dob, zatim suvremenim metodama izvedenom i za njihovu dob prilagođenom edukativnom programu kroz multimedijalnu prezentaciju školskog sadržaja i stručnu prezentaciju te na koncu, u suradnji s HNK Hajduk, posjet Gradskom stadionu Poljud uz stručnu pratnju. A sve to u krugu od 100 metara."

Kratak osvrt na ovu sezonu?

"Dokaz da smo na pravom putu je činjenica kako je treća po redu sezona ljetnog festivala Teatar uz more bila nikad uspješnija. Na preko 20 programa, koliko smo ih imali od otvorenja sezone u lipnju do danas, Teatar uz more posjetilo je nešto više od 9.000 gledatelja. Većina programa bila je rasprodana do posljednjeg mjesta. Gledajući sve tri godine unazad možemo s ponosom reći kako je Teatar uz more izvedbama u Splitu napunio Poljud, a za kazalište to nije mala stvar."

Planovi za jesen?

"Za nas odmora nema. Tek što se spusti zastor na ljetnoj sceni Teatra uz more, počinje naša jesensko zimska sezona u dvorani Lora. Otvorit će je komedija koju je Split zavolio na prvu, Kad udari južina, u izvedbi Petre Kraljev i Jagode Kumrić. Iako do izvedbe ima još gotovo mjesec dana, polovina dvorane već je popunjena.

Stiže nam i HNK Šibenik s najnovijom predstavom sa svog repertoara, neke nove komedije, ali i ponovne izvedbe predstava na traženje publike. U godini pred nama očekuju nas i premijere B GLAD Produkcije i kazališta Moruzgva te puno kazališnog druženja uz gostovanja izvrsnih komedija. Izuzev splitske sezone, predstave s Teatra uz more zaigrat će u zimskom periodu i u HNK Zadar, HNK Šibenik, u Metkoviću, na Hvaru, Imotskom, po svim mjestima i gradovima Dalmacije gdje već imamo izvrsnu suradnju s tamošnjim organizatorima, a svakako ćemo se potruditi gostovati u nekim mjestima gdje već neko vrijeme ili do sada nismo bili."

Rade li se već planovi za iduću ljetnu sezonu?

"Mi smo uvijek prepuni ideja kako podići ljestvicu svake godine. Nakon tri uspješne ljetne sezone, vjerujemo kako je došlo vrijeme za iskorak u nešto novo. Želja nam je internacionalizirati festival i to ne samo sa gostovanjima iz zemalja regije. U pregovorima smo s umjetnicima iz Barcelone, Pariza, Seville i Berlina te vjerujemo kako će naša publika uživati i u izvedbama inozemnih umjetnika."

B GLAD produkcija surađivala je s mnogim glumcima, a jedan od prvih je Splićanin Slavko Sobin. Traje li još ta suradnja i koliko ste zadovoljni postignutim? Kako je surađivati sa Slavkom?

"Sa Slavkom Sobinom B GLAD Produkcija, ali i ja osobno, imamo izvrsnu suradnju još od komedija Političar i Who the f*** is Biba? . Osim što je izrazito talentiran glumac, Slavko je divna osoba i veliki profesionalac, a o iskustvu suradnje s njim mogu samo nizati hvalospjeve. Iako ga je njegov talent i profesionalizam odveo daleko, što Slavko svakako zaslužuje, pa tako zadnjih godina radi bez pauze kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu, jako me raduje što je u svom rasporedu pronašao vremena za naš novi projekt na kojem upravo intenzivno radimo. Riječ je o predstavi za djecu Šapice koja je nastala po njegovoj istoimenoj knjizi koju djeca obožavaju. Zajedno s Katarinom Baban pripremamo istu za skoru izvedbu. Već u prosincu će i djeca Dalmacije moći pogledati ovaj vrsni glumački duo u prekrasnoj priči o prijateljstvu koju Katarina i Slavko samostalno i režiraju."

Također ste surađivali s poznatom splitskom glazbenom obitelji, s Huljićima. Kakva su iskustva rada s njima?

"S Tončijem i njegovom obitelji imao sam priliku surađivati i kroz predstavu Žuta minuta, ali i kroz njegov mjuzikl Pacijenti. Mogu iskreno reći da, kad je u pitanju bilo tko iz obitelji Huljić, možete očekivati najvišu razinu profesionalizma. Tonči je čovjek s kojim, ako ikad imate priliku surađivati, trebate širom otvoriti oči, upijati znanje jer taj vas čovjek zaista ima čemu naučiti. Cijela obitelj Huljić je iznimno talentirana i uspješna, a uz to su i dalje vrlo korektni, pristupačni i jako dragi ljudi. Nadam se da će nam se poslovni putevi i u budućnosti ispreplesti."

Kako je nastala B GLAD Produkcija? Što vas je potaknulo na osnivanje i jeste li očekivali takav uspjeh?

"Iskreno, nisam nikada imao u planu u životu se baviti kulturom i umjetnošću s obzirom da sam se do tada bavio projektiranjem. Redovito sam posjećivao razne kazališne predstave, ali nisam previše razmišljao što se krije iza pozornice. Kolega Branko Glad, koji se nakon školovanja i rada u Americi gdje je igrao u brojnim predstavama, pa i na Broadwayu, vratio u Hrvatsku i igrao u mnogim mjuziklima u kazalištu Komedija, odlučio je otvoriti vlastitu produkciju i još jače pozicionirati mjuzikle na hrvatskoj sceni. Na njegov nagovor, napustio sam svoj uspješni posao projektanta i krenuo u potpuno novom, meni tada nepoznatom smjeru. Odmah smo krenuli velikim koracima te vlastitim sredstvima, bez ikakve pomoći institucija, postavili veliki mjuzikl Footloose prema broadwayskoj licenci, kojeg je vrlo uspješno režirao i koreografirao vrlo talentirani i dragi kolega Igor Barberić. Footloose je u kratkom roku doživio nevjerojatnu medijsku pažnju i gledanost. Preko 150.000 gledatelja iz cijele regije pogledalo je ovaj spektakl što nismo mogli ni sanjati. Cijeli tim od preko 40 ljudi, izvođači, tehničari, scenci, garderobijeri živjeli su Footloose, a sve to se prenijelo na scenu, na svakog pojedinog gledatelja. Energija je prštala. A bez toga ne bi bilo ni ovih nevjerojatnih brojki za hrvatske okvire."

Nakon Footloosa na redu je bio mjuzikl Crna kuća. Kako je primljen od publike?

"Na krilima uspjeha, osvojenih nagrada, odlučili smo se na novi veliki projekt, autorski mjuzikl Crna kuća. Dokazali smo da i mi u Hrvatskoj možemo napraviti veliki mjuzikl dostojan Broadwaya i sve to opet bez institucionalne potpore, ali sada već uz poneke sponzore. Izgurali smo, napravili veliku stvar za hrvatske okvire. Samo četrdesetak tisuća učenika pogledalo je Crnu kuću, koji su se u nemalo slučajeva samostalno vraćali ponovno pogledati izvedbu. To puno govori kakav je interes bio i kakav smo posao napravili. Odmah nakon Crne kuće, s izvrsnim autorskim timom Huljić-Gavran-Barberić-Weidlich, a u suradnji sa Koncertnom dvoranom Vatroslava Lisinskog, na veliku scenu Lisinskog postavili smo još jedan uspješni mjuzikl Pacijenti za koji se tražila ulaznica više."

Po dosadašnjem iskustvu, isplati li se u Hrvatskoj raditi tako velike projekte?

"Financijski se sigurno ne isplati, ali na sve druge načine da. Ja sam nevjerojatno ponosan na sva tri velika mjuzikla koja smo postavili. To su vrlo zahtjevni i skupi projekti koji su, bez financijske podrške institucija i sponzora neodrživi. Unatoč velikom interesu gledatelja za mjuzikle u Hrvatskoj, mi smo za tako velike projekte premalo tržište. Čak i kad se postavi na regionalnoj razini. Kada vidite koliko jedan mjuzikl na Broadwayu, u Engleskoj, Njemačkoj ima sponzora da bi se postavio i igrao, shvatite da je to kod nas nemoguće, ali i da smo mi napravili nevjerojatan posao bez podrške."

B GLAD Produkcija ne bavi se samo mjuziklima već stoji iza nekih vrlo popularnih kazališnih naslova. Kada i kako ste se odlučili na taj korak?

"Nakon tri vrlo uspješna velika mjuzikla, stečenog velikog povjerenja kod gledatelja, odlučili smo se postaviti i autorske dramske naslove na scenu, prvenstveno komedije. Prvi takav naslov bio je spomenuta komedija Političar koju je izvrsno igrao Slavko Sobin, prema tekstu Ladislava Prežigala i dramatizaciji Igora Weidlicha. Nakon toga nastavili su se nizati uspješni naslovi poput Who the f*** is Biba?, 4 poze, sretan svršetak, Puni pansion, Direkt u glavu pa sve do najnovije komedije Kad udari južina koja je doživjela nevjerojatan interes gledatelja i upravo kreće na turneju diljem Hrvatske. A tu su i predstave za djecu koje pune dvorane diljem Hrvatske. U Zagrebu smo ostvarili odličnu suradnju sa Lisinskim gdje sve naše predstave redovito igraju.

Samo ove godine postavili smo čak pet premijernih naslova uz potporu Ministarstva kulture od čak nula eura. Tu su spomenuta nova komedija Kad udari južina, izvrsna monokomedija u izvedbi maestralne Katarine Baban Puni pansion, talentirani dvojac Borko Perić i Filip Detelić u komediji Direkt u glavu, izvrsni Bojan Jambrošić i Manuela Svorcan u predstavi Ispod površine koja je namijenjena učenicima srednjih škola, a koja progovara o problemu depresije među mladima. Svi navedeni naslovi došli su iz pera talentiranog tekstopisca Igora Weidlicha i dragog suradnika i prijatelja. U koprodukciji sa Hrvatskim narodnim kazalištem Ivana pl. Zajca iz Rijeke na scenu smo postavili koncertnu izvedbu hitova svjetskih mjuzikala U ritmu Broadwaya, u izvedbi nevjerojatno talentirane prvakinje HNK Leonore Surian Popov koja je ujedno time proslavila dvadeset godina uspješnog rada na sceni. U pripremi su i novi naslovi za djecu i odrasle koji će vrlo skoro ugledati svjetlo dana. Ne stajemo, idemo punim tempom dalje."