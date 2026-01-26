INTERPOL objavio mučne detalje o trgovini ljudima: Evo što je zabilježeno u Hrvatskoj

U globalnoj policijskoj operaciji 'Liberterra III', provedenoj pod koordinacijom INTERPOL-a od 10. do 21. studenoga 2025., spašeno je 4.414 potencijalnih žrtava trgovine ljudima, a u 119 zemalja otkriveno je 12.992 nezakonitih migranata, izvijestili su iz Ravnateljstva policije.

Tijekom operacije uhićeno je 3.744 osumnjičenih, od kojih više od 1.800 zbog kaznenih djela trgovine ljudima i krijumčarenja migranata.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U operaciji su sudjelovali i policijski službenici Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Prema podacima dostavljenima iz operacije, na području Hrvatske zabilježeni su sljedeći rezultati:

Zatečeno nezakonitih migranata: 46

Broj mogućih žrtava trgovine ljudima: 3

Uhićenja zbog krijumčarenja migranata: 7

Iza operativnih rezultata tisuće je pojedinačnih priča o patnji i otporu, uključujući djecu koja rade u tvornici stakla u Belizeu, mladu djevojku koja je prodana 73-godišnjem starcu u Salvadoru i osmogodišnjeg dječaka koji je otet zbog krađe organa u Mozambiku.

Osiguranje podrške svakoj žrtvi bio je jedan od ključnih operativnih prioriteta, pri čemu su identificirane žrtve stavljene pod skrb medicinskih i socijalnih službi ili, prema potrebi, nevladinih organizacija, navodi se u priopćenju policije.

Međunarodni primjeri

Tijekom operacije zabilježeni su i brojni slučajevi izvan Europe. U Mjanmaru je u jednoj raciji pronađeno oko 450 osoba koje su bile prisiljene raditi u centrima za prijevare, dok su u zapadnoj Africi razbijene mreže koje su žrtve regrutirale lažnim obećanjima o poslu u inozemstvu.

U Španjolskoj je otkrivena kriminalna mreža koja je žene iz Južne Amerike iskorištavala u salonima za masažu i kozmetičkim salonima, a u Brazilu je razbijena transnacionalna skupina povezana s krijumčarenjem migranata prema Sjedinjenim Američkim Državama.

Operaciju Liberterra III financiralo je Ministarstvo unutarnjih poslova Ujedinjene Kraljevine putem Nacionalne kriminalističke agencije, uz potporu Europske unije i više međunarodnih organizacija, uključujući Europol, Frontex, Međunarodnu organizaciju za migracije (IOM) i Ured Ujedinjenih naroda za droge i kriminal (UNODC).

U operaciji su sudjelovale policijske i sigurnosne službe iz 119 država i teritorija, među kojima i Hrvatska.