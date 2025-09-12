Close Menu

Internetom se širi vijest da J.K. Rowling ima rak, ljudi se raduju

Sramotni tvit vrlo brzo je postao viralan

Internetom se brzinom munje proširila lažna informacija da J.K. Rowling, autorica serijala o Harryju Potteru, boluje od raka, a ono što je uslijedilo pokazalo je najružniju stranu društvenih mreža. Vijest, koja je kasnije službeno demantirana, potaknula je val uznemirujuće mržnje i slavljenja njezine tobožnje bolesti, piše Index.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Rak će biti spašen"

Sve je počelo 9. rujna objavom na platformi X (bivši Twitter), gdje je korisnica ironično napisala da je Rowling dijagnosticiran rak, ali da liječnici vjeruju kako će "rak biti spašen". Sramotni tvit vrlo brzo je postao viralan, s više od 8 milijuna pregleda, dok su brojni korisnici u komentarima likovali nad navodnom dijagnozom.

No, glasnogovornik J.K. Rowling odmah je reagirao i potvrdio za Bored Pandu da je riječ o izmišljotini: "Ovo izvješće nije istinito ni točno. J.K. Rowling nije dijagnosticiran rak. Nećemo dalje komentirati."

Unatoč tome, šteta je već bila učinjena. Cijeli feed X-a bio je prepun poruka koje su naizgled slavile njezinu smrt, zazivale karikaturalne scenarije i rugale se lažnoj bolesti.

Zašto svi mrze J.K. Rowling?

Ovakva razina neprijateljstva prema Rowling ima svoje korijene u dugogodišnjoj kontroverzi vezanoj uz njezine stavove o transrodnim osobama. Autorica je često optuživana da kroz svoje izjave i eseje promovira transfobiju i da pripada takozvanom TERF pokretu (trans-isključive radikalne feministkinje).

Zbog toga je mnogi na društvenim mrežama percipiraju kao simbol netolerancije, dok je ona sama u više navrata odbacila optužbe i tvrdila da joj je stalo do prava žena i sigurnosti u ženskim prostorima.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
1
Sad
1
Mad
1