Internetom se širi vijest da J.K. Rowling ima rak, ljudi se raduju

Internetom se brzinom munje proširila lažna informacija da J.K. Rowling, autorica serijala o Harryju Potteru, boluje od raka, a ono što je uslijedilo pokazalo je najružniju stranu društvenih mreža. Vijest, koja je kasnije službeno demantirana, potaknula je val uznemirujuće mržnje i slavljenja njezine tobožnje bolesti, piše Index.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Rak će biti spašen"

Sve je počelo 9. rujna objavom na platformi X (bivši Twitter), gdje je korisnica ironično napisala da je Rowling dijagnosticiran rak, ali da liječnici vjeruju kako će "rak biti spašen". Sramotni tvit vrlo brzo je postao viralan, s više od 8 milijuna pregleda, dok su brojni korisnici u komentarima likovali nad navodnom dijagnozom.

No, glasnogovornik J.K. Rowling odmah je reagirao i potvrdio za Bored Pandu da je riječ o izmišljotini: "Ovo izvješće nije istinito ni točno. J.K. Rowling nije dijagnosticiran rak. Nećemo dalje komentirati."

Unatoč tome, šteta je već bila učinjena. Cijeli feed X-a bio je prepun poruka koje su naizgled slavile njezinu smrt, zazivale karikaturalne scenarije i rugale se lažnoj bolesti.

Zašto svi mrze J.K. Rowling?

Ovakva razina neprijateljstva prema Rowling ima svoje korijene u dugogodišnjoj kontroverzi vezanoj uz njezine stavove o transrodnim osobama. Autorica je često optuživana da kroz svoje izjave i eseje promovira transfobiju i da pripada takozvanom TERF pokretu (trans-isključive radikalne feministkinje).

Zbog toga je mnogi na društvenim mrežama percipiraju kao simbol netolerancije, dok je ona sama u više navrata odbacila optužbe i tvrdila da joj je stalo do prava žena i sigurnosti u ženskim prostorima.