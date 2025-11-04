Internetom kruži snimka groba Dina Dvornika. Javila se Danijela: "Jad i primitivizam"

Nakon blagdana Svih svetih, Danijela Dvornik oglasila se na društvenim mrežama vidno razočarana. Razlog njezine reakcije bio je videozapis koji je počeo kružiti internetom, a prikazuje grob njezina pokojnog supruga, glazbenika Dina Dvornika.

Uz snimku je objavljen natpis: "Dino Dvornik, legenda, zaboravljen od svih."

Danijela nije ostala ravnodušna te je javno prozvala one koji objavljuju takve sadržaje.

“Ono kad ljudi idu na groblje da bi snimali tuđe grobove i dijelili ih po društvenim mrežama! I to svake godine! Jad i primitivizam!” poručila je.