Internetom kruži osmrtnica Jean-Michela Nicoliera

Internetom danas kruži osmrtnica Jean-Michela Nicoliera na kojoj je njegova prepoznatljiva fotografija iz vukovarske bolnice. Na osmrtnici piše da je Jean-Michel Nicolier bio hrvatski branitelj i dragovoljac HOS-a, rođen 1. srpnja 1966. u Francuskoj, a ubijen 20. studenoga 1991. na Ovčari u dobi od 25 godina.Njegovi posmrtni ostaci identificirani su 29. listopada 2025. u Vukovaru, a posljednji ispraćaj bit će održan u četvrtak, 6. studenoga 2025. u 13 sati na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru. Na dnu stoji poruka: „Počivao u miru Božjem!“, a kao ožalošćeni navedeni su njegova majka Lyliane, braća Paul i Pierre, nećaci Mathéo, Noa i Léo, te prijatelji obitelji i branitelji Vukovara.

