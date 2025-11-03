Internetom kruži osmrtnica Jean-Michela Nicoliera

Internetom danas kruži osmrtnica Jean-Michela Nicoliera na kojoj je njegova prepoznatljiva fotografija iz vukovarske bolnice.
Na dnu stoji poruka: „Počivao u miru Božjem!“, a kao ožalošćeni navedeni su njegova majka Lyliane, braća Paul i Pierre, nećaci Mathéo, Noa i Léo, te prijatelji obitelji i branitelji Vukovara.
