Internet raspravlja: Cura odbila izaći na spoj jer ju je momak pozvao samo na kavu

Žestoka internetska rasprava rasplamsala se nakon što je jedna žena odbila prijedlog za prvi dejt koji je uključivao kavu i šetnju, a njezina je prepiska s potencijalnim partnerom postala viralna. Cijela je drama započela kada je korisnik društvene mreže X objavio snimku zaslona razgovora, a objava je u kratkom roku prikupila više od 19 milijuna pregleda.

Prepiska koja je podijelila internet

Prema objavljenoj snimci, muškarac je započeo razgovor pitanjem: "Jesi li slobodna ovaj tjedan? Idemo na piće i druženje." Žena mu je odgovorila kako ne pije alkohol te predložila alternativu."Možemo nešto pojesti, ne pijem baš. Slobodna sam danas ili u petak. Možeš li se javiti preko FaceTimea?" napisala je. Njezin prijedlog mu se očito nije svidio, pa je ponudio nešto drugo: "Onda idemo na kavu i u šetnju." Uz to je dodao i napomenu: "Ne idem na obroke na prvim spojevima." Žena mu je uzvratila istom mjerom i elegantno ga odbila. "Ne idem na kavu na prvim spojevima. Bilo mi je drago upoznati te. Sretno u potrazi", poručila mu je.

HUGE red flag: girl insists on meal for a first date. pic.twitter.com/pibRFgjlnw — Rufus (@WestsideLAGuy) January 6, 2026

Lavina komentara na društvenim mrežama

Muškarac je uz objavu napisao: "Ogroman red flag: djevojka inzistira na obroku za prvi spoj." Njegova objava izazvala je pravu buru na internetu, a mišljenja su se oštro podijelila. Dok su jedni stali na stranu žene, smatrajući da je ispravno postavila svoje granice, drugi su njezin potez doživjeli kao nerazuman, ističući kavu kao idealan i neobavezan prvi spoj.

Mnogi su korisnici stali u obranu žene. "Da, shvatila je da je tip previše dosadan i donijela je ispravnu odluku", napisao je jedan komentator. "Toliko sam na njezinoj strani da sam mislio/la da sam ja to napisao/la, koji vrag", priznao je drugi, dok je treći kratko poručio: "Da, u pravu je, baš me briga." Jedna je korisnica pohvalila njezin stav: "Način na koji je zastupala svoje stavove? Tako se to radi."

S druge strane, mnogi se nisu složili. "Kava i šetnja su sjajan način da nekoga upoznaš", napisao je jedan. Drugi je istaknuo praktičnu stranu takvog spoja: "Ono kad shvatiš da želiš da spoj završi usred predjela je užasan osjećaj. Odlazak na dejt s obrokom je iskreno loša ideja." Drugi su dodali kako je kava sigurnija opcija i savršen izbor jer "ga možeš produžiti koliko god želiš, ali ako ne kliknete, vezan/a si za interakciju samo nekih 10 minuta."

Na kraju, bilo je i onih koji su smatrali da je cijela rasprava besmislena. "Zašto je ljudima stalo što radite na prvom spoju? Samo se zabavite i razgovarajte, i učite jedni o drugima. Ne bi trebalo biti važno što radite", napisao je jedan korisnik, a drugi je zaključio: "Nitko ovdje nije u krivu, samo se vibracije ne podudaraju."