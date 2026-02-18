Inicijativni odbor branitelja oboljelih od malignih bolesti na sastanku s Medvedom: Otvorena pitanja inkluzivnog dodatka i položaja HRVI-ja

Inicijativni odbor branitelja oboljelih od malignih bolesti nedavno se sastao sa potpredsjednikom Vlade RH Tomom Medvedom u Zagrebu.

"Razgovarali smo s g. potpredsjednikom Vlade i izrazili i pozitivne i negativne stvari vezane uz onkološke bolesnike, odnosno hrvatske ratne vojne invalide. Inače smo u komunikaciji s potpredsjednikom Vlade i odavno surađujemo. Nedavno smo kao Inicijativni odbor branitelja od malignih bolesti dali podršku inicijativi Davora Matijevića i Ante Zoričića vezano uz dom umirovljenika na Duilovu te ćemo i dalje kada su društvene teme u pitanju reagirati na pozitivan način, u interesu i naših umirovljenika i hrvatskih ratnih vojnih invalida", kazao nam je član Inicijativnog odbora branitelja oboljelih od malignih bolesti Kristian Petric.

Kazao nam je o čemu se razgovaralo na sastanku.

"Razgovaralo se o inkluzivnom dodatku. Onkološki bolesnici su pretežno sto posto invalidne osobe, imaju pravo na inkluzivni dodatak. Razgovaralo se o diskriminaciji hrvatskih ratnih vojnih invalida i onkoloških bolesnika koja se nažalost provodi u državnim tvrtkama, kao i gradskim. O tome ćemo uskoro opširnije", kazao nam je sugovornik te ovim putem zahvalio ministru Medvedu. Kako nam kaže, o sastanku je upoznat i Ured predsjednika Vlade Andreja Plenkovića.