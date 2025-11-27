Infobip organizira Product Management Meetup u Splitu. Prijave otvorene

Infobip organizira BipTalks Product Management Meetup koji će se održati u srijedu, 03. prosinca 2025. s početkom u 18:30 sati u Centru izvrsnosti SDŽ – Regionalnom znanstvenom centru Adriatic, Ruđera Boškovića 20, Split.

Tema meetupa je “Product Management karijera u Splitu”, a panel rasprava donosi uvid u jednu od najvažnijih uloga u razvoju digitalnih rješenja – ulogu Product Managera.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

“Otkrit ćemo kako PM-ovi istražuju potrebe korisnika, kako definiramo viziju proizvoda i postavljamo prioritete, te kako donosimo odluke koje oblikuju iskustva milijuna korisnika širom svijeta. Govorit ćemo i o izazovima s kojima se svakodnevno susrećemo, te o alatima i vještinama koje su ključne za uspjeh u ovoj dinamičnoj profesiji.” – pojašnjava Marko Gojević, Senior Product Manager tvrtke Infobip.

Na panelu će se podijeliti primjeri iz prakse, saznati kako Product Manageri surađuju s inženjerima, dizajnerima, data stručnjacima i prodajnim timovima, te dobiti uvid u proces nastanka globalnih digitalnih proizvoda – od ideje do realizacije. U opuštenoj atmosferi sudionici će moći postavljati pitanja, razmijeniti iskustva i upoznati ljude iz zajednice.

Moderator rasprave bit će Ivan Brezak Brkan (Infobip), a panelisti su:

- Marko Gojević, Senior Product Manager, Infobip

- Franka Smoljo, Consultant for Digital Science / Product Manager

- Davor Pavičević, Group Retail Product Manager, FEG

Program ukljućuje panel raspravu, Q&A s publikom i networking uz druženje. Sudjelovanje je besplatno, ali prijava je obavezna.

Više informacija i prijave dostupni su na web stranici BipTalks Product Management Meetup Split - Infobip.