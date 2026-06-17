Info zona poziva mlade iz regije na volontiranje u Split

Info zona otvorila je treći međunarodni natječaj za mlade zainteresirane za devetomjesečno volontiranje u Splitu u sklopu programa Europske snage solidarnosti (ESS). Mladi iz drugih zemalja imaju priliku steći novo iskustvo, razvijati osobne i profesionalne vještine, doprinositi lokalnoj zajednici te istovremeno uživati u mediteranskom načinu života.

- Odabrani volonter ili volonterka dobit će povrat putnih troškova, smještaj u centru Splita, prehranu i mjesečni džeparac te mentorsku podršku tijekom cijelog volontiranja. Volonterski angažman uključuje sudjelovanje u organizaciji događanja u klubu za mlade, izradi sadržaja za društvene mreže i informativnih sadržaja za mlade te aktivnostima zagovaranja interesa mladih. Nije potrebno prethodno iskustvo u svim navedenim područjima, dovoljno je imati interes za neka od njih i želju za učenjem - poručuje Ivana Čović iz Info zone.

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Prijaviti se do 30. lipnja 2026. mogu osobe u dobi od 18 do 30 godina iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Sjeverne Makedonije. Volontiranje će trajati od jeseni 2026. do ljeta 2027. godine, a prijavnica i dodatne informacije dostupne su na infozona.hr/prijave.