Influencerica Cindy otvorila igraonicu u Zagrebu. Cijena rođendana je 1250 eura za 20 djece

Na Europskom trgu, u samom središtu Zagreba, otvorena je nova dječja igraonica i rođendaonica KidZona. Projekt su pokrenule Maja Brlek Krmić i influencerica Cindy Šoštarić Hadžić, supruga suvlasnika Ritza Sandija Pege.

Prema objavi na njihovoj službenoj Instagram stranici, KidZona „nije samo mjesto za rođendanske proslave“, nego i prostor za edukativne seminare i predavanja za roditelje koji potiču „igru, razvoj i kreativnost djece“.

U ponudi su različiti tematski rođendani — od Magic Kingdom i Sporty Partyja, do detektivskih i gaming proslava. Organizatori ističu da je svaka proslava „krojena prema željama slavljenika, od dekoracija i glazbe do posebnih aktivnosti koje djeci daju osjećaj da su glavni junaci vlastite priče“.

Cijene paketa izazvale su brojne reakcije. Najjeftiniji, paket Zvijezda, stoji 650 eura za desetoro djece i dvosatnu proslavu. Paket Mjesec košta 850 eura za petnaestero djece, dok je najskuplji paket Sunce 1250 eura za dvadesetero djece i trosatnu zabavu. Kod tematskih proslava cijene se kreću između 690 i 1290 eura, ovisno o odabranom paketu.

I dok dio publike na društvenim mrežama čestita Maji i Cindy na „hrabrom i originalnom projektu“, drugi smatraju da su cijene nerealne.

„1250 eura prosječni Hrvat zaradi za mjesec dana rada“, napisala je jedna korisnica Instagrama, dok su drugi komentirali:

„Tražit kredit da proslaviš djetetu rođendan.“

„650 eura za dječji rođendan?! To je ruganje roditeljima i zdravom razumu.“

Neki upozoravaju i na širi trend luksuznih dječjih proslava:

„Dok god podržavamo takve ‘luksuzne’ verzije običnih stvari, svi će početi dizati cijene – jer shvaćaju da mogu.“

Bez obzira na rasprave, KidZona je već privukla pažnju javnosti i otvorila pitanje — koliko roditelji danas mogu, a koliko žele, platiti dječju sreću.