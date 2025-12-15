Inflacija u studenome u Hrvatskoj ubrzala na 3,8 posto, energija i usluge najviše poskupjele

Prema drugoj procjeni Državnog zavoda za statistiku (DZS), potrošačke cijene u Hrvatskoj u studenome 2025. godine u prosjeku su bile više za 3,8 posto u odnosu na studeni 2024. godine, što pokazuje blago ubrzanje inflacije u odnosu na listopad, kada je iznosila 3,6 posto. Na mjesečnoj razini, u odnosu na listopad, cijene su porasle za 0,6 posto.

Analiza glavnih komponenti indeksa pokazuje da su usluge u studenome poskupjele za 6,6 posto, energija za 5,2 posto, a hrana, piće i duhan za 4,1 posto. Industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije blago su pojeftinili za 0,1 posto.

U odnosu na listopad, energija je poskupjela za 3,5 posto, industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije za 0,1 posto, dok su cijene hrane, pića, duhana i usluga u prosjeku ostale nepromijenjene.