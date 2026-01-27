Inflacija u eurozoni pala na 1,9 posto, u Hrvatska malo manja od 4 posto

Godišnja stopa inflacije u eurozoni u prosincu 2025. iznosila je 1,9 posto, što je pad u odnosu na 2,1 posto zabilježen u studenome, objavio je Eurostat. Riječ je o nastavku postupnog smirivanja inflacijskih pritisaka, budući da je u istom mjesecu godinu ranije inflacija u eurozoni bila 2,4 posto.

Na razini Europske unije godišnja inflacija iznosila je 2,3 posto, također blago niže nego mjesec ranije. Razlike među državama članicama i dalje su izražene, a Hrvatska se, unatoč usporavanju rasta cijena, i dalje nalazi iznad prosjeka eurozone.

Hrvatska iznad prosjeka eurozone

Prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena (HICP), godišnja inflacija u Hrvatskoj u prosincu 2025. iznosila je 3,8 posto, što je pad u odnosu na studeni, kada je bila 4,3 posto. Ipak, ta je razina i dalje znatno viša od prosjeka eurozone.

Stope inflacije (%) prema HICP-u

Država / područje Pro. 2024. Srp. 2025. Kol. 2025. Ruj. 2025. Lis. 2025. Stu. 2025. Pro. 2025. (godišnje) Pro. 2025. (mjesečno) Eurozona 2.4 2.0 2.0 2.2 2.1 2.1 1.9 0.2 EU 2.7 2.4 2.4 2.6 2.5 2.4 2.3 0.1 Belgija 4.4 2.6 2.6 2.7 2.5 2.6 2.2 0.3 Bugarska 2.1 3.4 3.5 4.1 3.8 3.7 3.5 0.1 Češka 3.3 2.5 2.4 2.0 2.3 1.8 1.8 -0.3 Danska 1.8 2.2 1.9 2.2 2.1 2.0 1.9 -0.4 Njemačka 2.8 1.8 2.1 2.4 2.3 2.6 2.0 0.2 Estonija 4.1 5.6 6.2 5.3 4.5 4.7 4.0 -0.4 Irska 1.0 1.6 1.9 2.7 2.8 3.1 2.7 0.6 Grčka 2.9 3.7 3.1 1.8 1.6 2.8 2.9 0.1 Španjolska 2.8 2.7 2.7 3.0 3.2 3.2 3.0 0.3 Francuska 1.8 0.9 0.8 1.1 0.8 0.8 0.7 0.1 Hrvatska 4.5 4.5 4.6 4.6 4.0 4.3 3.8 -0.3 Italija 1.4 1.7 1.6 1.8 1.3 1.1 1.2 0.2 Cipar 3.1 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 -0.4 Latvija 3.4 3.9 4.2 4.2 4.3 3.8 3.4 0.0 Litva 1.9 3.4 3.6 3.7 3.7 3.6 3.2 -0.2 Luksemburg 1.6 2.6 2.8 3.1 3.0 3.6 3.3 -0.2 Mađarska 4.8 4.2 4.2 4.3 4.2 3.7 3.3 0.1 Malta 1.8 2.5 2.7 2.4 2.5 2.5 2.4 -0.4 Nizozemska 3.9 2.5 2.4 3.0 3.0 2.6 2.5 0.2 Austrija 2.1 3.7 4.1 3.9 4.0 4.0 3.8 0.5 Poljska 3.9 2.9 2.7 2.9 2.9 2.6 2.5 0.0 Portugal 3.1 2.5 2.5 1.9 2.0 2.1 2.4 0.0 Rumunjska 5.5 6.6 8.5 8.6 8.4 8.6 8.6 0.2 Slovenija 2.0 2.9 3.0 2.7 3.1 2.4 2.6 0.1 Slovačka 3.2 4.6 4.4 4.6 3.9 3.9 4.1 -0.3 Finska 1.6 1.9 2.2 2.2 1.4 1.5 1.7 0.2 Švedska 1.6 3.1 3.4 3.2 3.1 2.2 2.1 0.1 Island 3.6 3.7 3.7 4.3 3.9 3.4 4.0 0.9 Norveška 1.7 3.1 3.5 3.6 3.0 2.7 3.0 0.1 Švicarska 0.4 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1

Hrvatska se tako svrstava među zemlje s izraženijim inflacijskim pritiscima, zajedno s Rumunjskom, koja bilježi najvišu stopu inflacije u Europskoj uniji od 8,6 posto, te Slovačkom i Estonijom s više od četiri posto.

Plenković: Najniža inflacija u posljednjih osam mjeseci

Na početku siječnja na najnovije podatke o inflaciji osvrnuo se i predsjednik Vlade Andrej Plenković. Otvarajući sjednicu Vlade, istaknuo je da je prema podacima Državnog zavoda za statistiku inflacija u prosincu iznosila 3,3 posto, što je usporavanje u odnosu na studeni, kada je bila 3,8 posto.

„Riječ je o desetom mjesecu zaredom u kojem je inflacija ispod četiri posto, a to je ujedno i najniža godišnja stopa inflacije u posljednjih osam mjeseci“, naglasio je premijer.

Dodao je kako su time zaključeni podaci za cijelu 2025. godinu, u kojoj je inflacija iznosila 3,7 posto, te da je u odnosu na razdoblje energetske krize rast cijena znatno usporen. Prema njegovim riječima, tome su pridonijeli brojni paketi Vladinih mjera za ublažavanje rasta cijena, ukupne vrijednosti 8,5 milijardi eura, kao i činjenica da je realni rast plaća bio brži od rasta cijena.

Usluge i dalje glavni generator inflacije

Na razini eurozone najveći doprinos godišnjoj inflaciji i dalje dolazi od usluga, koje su u prosincu pridonijele s 1,54 postotna boda. Slijede hrana, alkohol i duhan s 0,49 bodova, dok su neenergetski industrijski proizvodi imali znatno manji učinak.

Cijene energije imale su negativan doprinos ukupnoj inflaciji, što upućuje na njihovo daljnje smirivanje i ublažavanje inflacijskih pritisaka.

Metodološke promjene i novi podaci

Eurostat je najavio da će od veljače 2026. stupiti na snagu metodološke promjene u izračunu inflacije, uključujući novu klasifikaciju potrošnje i promjenu bazne godine na 2025. Sljedeća brza procjena inflacije za siječanj bit će objavljena 4. veljače.

Iako najnoviji podaci upućuju na nastavak usporavanja inflacije, Hrvatska i dalje bilježi osjetno viši rast cijena od prosjeka eurozone, što pitanje troškova života i dalje drži među ključnim ekonomskim temama.