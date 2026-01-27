Inflacija u eurozoni pala na 1,9 posto, u Hrvatska malo manja od 4 posto

Godišnja stopa inflacije u eurozoni u prosincu 2025. iznosila je 1,9 posto, što je pad u odnosu na 2,1 posto zabilježen u studenome, objavio je Eurostat. Riječ je o nastavku postupnog smirivanja inflacijskih pritisaka, budući da je u istom mjesecu godinu ranije inflacija u eurozoni bila 2,4 posto.
Na razini Europske unije godišnja inflacija iznosila je 2,3 posto, također blago niže nego mjesec ranije. Razlike među državama članicama i dalje su izražene, a Hrvatska se, unatoč usporavanju rasta cijena, i dalje nalazi iznad prosjeka eurozone.
Hrvatska iznad prosjeka eurozone
Prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena (HICP), godišnja inflacija u Hrvatskoj u prosincu 2025. iznosila je 3,8 posto, što je pad u odnosu na studeni, kada je bila 4,3 posto. Ipak, ta je razina i dalje znatno viša od prosjeka eurozone.
Stope inflacije (%) prema HICP-u
|Država / područje
|Pro. 2024.
|Srp. 2025.
|Kol. 2025.
|Ruj. 2025.
|Lis. 2025.
|Stu. 2025.
|Pro. 2025. (godišnje)
|Pro. 2025. (mjesečno)
|Eurozona
|2.4
|2.0
|2.0
|2.2
|2.1
|2.1
|1.9
|0.2
|EU
|2.7
|2.4
|2.4
|2.6
|2.5
|2.4
|2.3
|0.1
|Belgija
|4.4
|2.6
|2.6
|2.7
|2.5
|2.6
|2.2
|0.3
|Bugarska
|2.1
|3.4
|3.5
|4.1
|3.8
|3.7
|3.5
|0.1
|Češka
|3.3
|2.5
|2.4
|2.0
|2.3
|1.8
|1.8
|-0.3
|Danska
|1.8
|2.2
|1.9
|2.2
|2.1
|2.0
|1.9
|-0.4
|Njemačka
|2.8
|1.8
|2.1
|2.4
|2.3
|2.6
|2.0
|0.2
|Estonija
|4.1
|5.6
|6.2
|5.3
|4.5
|4.7
|4.0
|-0.4
|Irska
|1.0
|1.6
|1.9
|2.7
|2.8
|3.1
|2.7
|0.6
|Grčka
|2.9
|3.7
|3.1
|1.8
|1.6
|2.8
|2.9
|0.1
|Španjolska
|2.8
|2.7
|2.7
|3.0
|3.2
|3.2
|3.0
|0.3
|Francuska
|1.8
|0.9
|0.8
|1.1
|0.8
|0.8
|0.7
|0.1
|Hrvatska
|4.5
|4.5
|4.6
|4.6
|4.0
|4.3
|3.8
|-0.3
|Italija
|1.4
|1.7
|1.6
|1.8
|1.3
|1.1
|1.2
|0.2
|Cipar
|3.1
|0.1
|0.0
|0.0
|0.2
|0.1
|0.1
|-0.4
|Latvija
|3.4
|3.9
|4.2
|4.2
|4.3
|3.8
|3.4
|0.0
|Litva
|1.9
|3.4
|3.6
|3.7
|3.7
|3.6
|3.2
|-0.2
|Luksemburg
|1.6
|2.6
|2.8
|3.1
|3.0
|3.6
|3.3
|-0.2
|Mađarska
|4.8
|4.2
|4.2
|4.3
|4.2
|3.7
|3.3
|0.1
|Malta
|1.8
|2.5
|2.7
|2.4
|2.5
|2.5
|2.4
|-0.4
|Nizozemska
|3.9
|2.5
|2.4
|3.0
|3.0
|2.6
|2.5
|0.2
|Austrija
|2.1
|3.7
|4.1
|3.9
|4.0
|4.0
|3.8
|0.5
|Poljska
|3.9
|2.9
|2.7
|2.9
|2.9
|2.6
|2.5
|0.0
|Portugal
|3.1
|2.5
|2.5
|1.9
|2.0
|2.1
|2.4
|0.0
|Rumunjska
|5.5
|6.6
|8.5
|8.6
|8.4
|8.6
|8.6
|0.2
|Slovenija
|2.0
|2.9
|3.0
|2.7
|3.1
|2.4
|2.6
|0.1
|Slovačka
|3.2
|4.6
|4.4
|4.6
|3.9
|3.9
|4.1
|-0.3
|Finska
|1.6
|1.9
|2.2
|2.2
|1.4
|1.5
|1.7
|0.2
|Švedska
|1.6
|3.1
|3.4
|3.2
|3.1
|2.2
|2.1
|0.1
|Island
|3.6
|3.7
|3.7
|4.3
|3.9
|3.4
|4.0
|0.9
|Norveška
|1.7
|3.1
|3.5
|3.6
|3.0
|2.7
|3.0
|0.1
|Švicarska
|0.4
|0.1
|0.0
|0.0
|0.1
|0.0
|0.2
|0.1
Hrvatska se tako svrstava među zemlje s izraženijim inflacijskim pritiscima, zajedno s Rumunjskom, koja bilježi najvišu stopu inflacije u Europskoj uniji od 8,6 posto, te Slovačkom i Estonijom s više od četiri posto.
Plenković: Najniža inflacija u posljednjih osam mjeseci
Na početku siječnja na najnovije podatke o inflaciji osvrnuo se i predsjednik Vlade Andrej Plenković. Otvarajući sjednicu Vlade, istaknuo je da je prema podacima Državnog zavoda za statistiku inflacija u prosincu iznosila 3,3 posto, što je usporavanje u odnosu na studeni, kada je bila 3,8 posto.
„Riječ je o desetom mjesecu zaredom u kojem je inflacija ispod četiri posto, a to je ujedno i najniža godišnja stopa inflacije u posljednjih osam mjeseci“, naglasio je premijer.
Dodao je kako su time zaključeni podaci za cijelu 2025. godinu, u kojoj je inflacija iznosila 3,7 posto, te da je u odnosu na razdoblje energetske krize rast cijena znatno usporen. Prema njegovim riječima, tome su pridonijeli brojni paketi Vladinih mjera za ublažavanje rasta cijena, ukupne vrijednosti 8,5 milijardi eura, kao i činjenica da je realni rast plaća bio brži od rasta cijena.
Usluge i dalje glavni generator inflacije
Na razini eurozone najveći doprinos godišnjoj inflaciji i dalje dolazi od usluga, koje su u prosincu pridonijele s 1,54 postotna boda. Slijede hrana, alkohol i duhan s 0,49 bodova, dok su neenergetski industrijski proizvodi imali znatno manji učinak.
Cijene energije imale su negativan doprinos ukupnoj inflaciji, što upućuje na njihovo daljnje smirivanje i ublažavanje inflacijskih pritisaka.
Metodološke promjene i novi podaci
Eurostat je najavio da će od veljače 2026. stupiti na snagu metodološke promjene u izračunu inflacije, uključujući novu klasifikaciju potrošnje i promjenu bazne godine na 2025. Sljedeća brza procjena inflacije za siječanj bit će objavljena 4. veljače.
Iako najnoviji podaci upućuju na nastavak usporavanja inflacije, Hrvatska i dalje bilježi osjetno viši rast cijena od prosjeka eurozone, što pitanje troškova života i dalje drži među ključnim ekonomskim temama.