Individualna podrška djeci u Splitu: Program "Dajmo im šansu" jača učenje jedan na jedan

U Split je u četvrtak, 15. siječnja 2026. godine, održana aktivnost u sklopu programa „Dajmo im šansu“, usmjerena na individualnu podršku djeci u učenju. Aktivnost se odvijala u prostorijama Gradskog kotara Gripe, a bila je namijenjena djeci kojima je potreban dodatni poticaj, razumijevanje i sigurno okruženje za učenje.

Riječ je o obliku rada „jedan na jedan“, koji se smatra jednim od najučinkovitijih načina podrške, osobito za djecu s teškoćama u učenju. Takav pristup omogućuje prilagodbu tempa i sadržaja svakom djetetu te uklanja pritisak uspoređivanja s drugima.

Podršku djeci pružala je studentica Rina Ivas iz Splita, koja je kroz individualni rad prilagođavala način učenja potrebama svakog djeteta. Cilj aktivnosti bio je omogućiti djeci da uče bez straha, uz osjećaj sigurnosti i povjerenja.

Individualni pristup kao temelj napretka

Program "Dajmo im šansu" temelji se na uvjerenju da svako dijete može napredovati kada mu se pristupi s pažnjom i strpljenjem. Individualna podrška omogućuje djeci učenje u vlastitom ritmu, slobodno postavljanje pitanja, jačanje samopouzdanja i doživljaj uspjeha, umjesto osjećaja neuspjeha.

Predsjednica Udruga Ana Ana Duga istaknula je važnost ovakvog rada, naglasivši da u odnosu jedan na jedan dijete nije „problem“, već osoba sa svojim mogućnostima i potencijalima.

Poziv na podršku i širenje programa

Udruga Ana ovom je prilikom uputila poziv Gradu Splitu, Splitsko-dalmatinskoj županiji i poduzetnicima da i u 2026. godini prepoznaju vrijednost programa „Dajmo im šansu“ te podrže njegov nastavak i razvoj. Ističu kako ulaganje u ovakve programe predstavlja dugoročnu korist za cijelu zajednicu.

Cilj udruge u ovoj godini je proširiti program i na druga mjesta Splitsko-dalmatinske županije, kako bi individualna podrška bila dostupna i djeci iz manjih sredina. Kao prvi sljedeći korak najavljeno je pokretanje slične aktivnosti u Primorskom Dolcu, gdje je prepoznata jasna potreba za ovakvim oblikom rada s djecom.

Iz udruge poručuju da svako dijete, bez obzira na mjesto u kojem živi, zaslužuje jednaku priliku za učenje, napredak i uspjeh.