Close Menu

Indijac u Dalmaciji pokušao ubiti drugog Indijca

Uhićen je

Dovršeno je kriminalističko istraživanje nad 41-godišnjim državljaninom Indije u odnosu na kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je ostvario obilježje kaznenog djela ubojstva u pokušaju.

U subotu, 4. listopada, u poslijepodnevnim satima u stanu u Supetru na otoku Braču, udario je oštećenog 40-godišnjaka, državljanina Indije, staklenom bocom i ozlijedio ga. Oštećeni je prevezen u splitsku bolnicu i zadržan na liječenju te se ne nalazi u stanju životne ugroze. Lakše ozljede zadobio je i 41-godišnji državljanin Indije.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nakon dovršenog istraživanja, 41-godišnji državljanin Indije uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
1
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0