Indijac u Dalmaciji pokušao ubiti drugog Indijca

Dovršeno je kriminalističko istraživanje nad 41-godišnjim državljaninom Indije u odnosu na kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je ostvario obilježje kaznenog djela ubojstva u pokušaju.

U subotu, 4. listopada, u poslijepodnevnim satima u stanu u Supetru na otoku Braču, udario je oštećenog 40-godišnjaka, državljanina Indije, staklenom bocom i ozlijedio ga. Oštećeni je prevezen u splitsku bolnicu i zadržan na liječenju te se ne nalazi u stanju životne ugroze. Lakše ozljede zadobio je i 41-godišnji državljanin Indije.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nakon dovršenog istraživanja, 41-godišnji državljanin Indije uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku.