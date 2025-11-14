Incident u Zagrebu: Skupina mladića napala je dvoje mladih!

U petak oko 16.45 na Velesajmu u Zagrebu dvoje mlađih ljudi je napala skupina mladića.

"Ovdje se okupila hrpa ljudi. Sve je puno policije. Tu je i Hitna pomoć", javlja čitatelj portala 24sata. Policija je u službene prostorije privela jednog čovjeka te se utvrđuju sve okolnosti događaja. Na Velesajmu u Zagrebu se trenutno održava poznati sajam knjiga Interliber, a posjetitelji na njega dolaze iz cijele Hrvatske.

Nije prvi napad u Zagrebu...

Podsjetimo, u srijedu oko 16 sati izbila je masovna tučnjava na samom Trgu bana Josipa Jelačića. Skupina mladića je napala skupinu srednjoškolaca iz Splita koji su došli na Interliber. Nakon tučnjave dvoje 16-godišnjaka je hospitalizirano te su zbog ozljeda glave zadržani u bolnici.

Policija je privela četvero maskiranih napadača. Troje maloljetnika je u centru u Dugavama, a jedan je zadržan u prostorijama policije.