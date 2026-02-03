Incident u Supetru: Ivana Marković osvanula na platnu s partizanskom kapom

U Supetru je netko objesio tkaninu na kojoj je oslikan lik gradonačelnice Ivane Marković, na kojoj je prikazana s partizanskom kapom.

Fotografija je objavljena na stranici HDZ-a Supetar.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

- Dok se Gradonačelnica još uvijek „usiljeno“ zabavlja na istu temu, još jednom je pozivamo da se uhvati lokalnih problema i barem na kratko ostavi po strani nacionalnu politiku.



Svaka reakcija povlači za sobom reakciju pa je tako jutros osvanula ova slika na dječjem igralištu Mali plac. Naš Grad u negativnom smislu ne treba uvijek koristiti kao poligon za Ivaninu samopromidžbu.



Neka sukladno preuzetim ovlastima odgovori na sljedeća pitanja:



Što je s prostornim planom?

Što je sa sanacijom Kupinovice?

Šro je s reciklažnim dvorištem koje još ne radi?

Šro je s terenom za novi vrtić?

Što je s ostalim grafitima koji nemaju dozvole?



Za sada tek ovoliko pitanja jer znamo da je ista prezauzeta sljedećim objavama o tzv. "ljudima u crnom" po Supetru - objavljeno je na Facebook profilu HDZ-a Supetar.