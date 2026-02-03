Incident u Supetru: Ivana Marković osvanula na platnu s partizanskom kapom

U Supetru je netko objesio tkaninu na kojoj je oslikan lik gradonačelnice Ivane Marković, na kojoj je prikazana s partizanskom kapom.
Fotografija je objavljena na stranici HDZ-a Supetar.
- Dok se Gradonačelnica još uvijek „usiljeno“ zabavlja na istu temu, još jednom je pozivamo da se uhvati lokalnih problema i barem na kratko ostavi po strani nacionalnu politiku.
Svaka reakcija povlači za sobom reakciju pa je tako jutros osvanula ova slika na dječjem igralištu Mali plac. Naš Grad u negativnom smislu ne treba uvijek koristiti kao poligon za Ivaninu samopromidžbu.
Neka sukladno preuzetim ovlastima odgovori na sljedeća pitanja:
Što je s prostornim planom?
Što je sa sanacijom Kupinovice?
Šro je s reciklažnim dvorištem koje još ne radi?
Šro je s terenom za novi vrtić?
Što je s ostalim grafitima koji nemaju dozvole?
Za sada tek ovoliko pitanja jer znamo da je ista prezauzeta sljedećim objavama o tzv. "ljudima u crnom" po Supetru - objavljeno je na Facebook profilu HDZ-a Supetar.