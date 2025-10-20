Incident u splitskoj zračnoj luci: Signalna raketa ispaljena tijekom slijetanja aviona

Splitska policija izvijestila je tijekom vikenda zabilježen događaj u kojem je s trogirskog područja u zrak ispaljena signalna raketa, a u tom trenutku je započelo slijetanja zrakoplova na pistu u zračnoj luci.

Obavljenim razgovorom s pilotom utvrđeno je da nije bilo ugroze za avion i putnike.

Policijski službenici su nakon zaprimljene dojave izašli na mjesto događaja, pronađena je jedna iskorištena signalna raketa.

Na mjestu događaja je obavljen je očevid i u tijeku je kriminalističko istraživanje