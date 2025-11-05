Incident u dječjem vrtiću: Odgojiteljica pogodila dijete kutijom od kreme

Na deset mjeseci uvjetnog zatvora s rokom kušnje od dvije godine pravomoćno je na Općinskom sudu u Koprivnici osuđena odgojiteljica u vrtiću koja je šestogodišnjeg polaznika vrtića pogodila u glavu kutijom od kreme.

Ružan incident zbog kojeg je 42-godišnjakinja osuđena zbog počinjenja kaznenog djela povrede djetetovih prava dogodio se u vrtiću na području Podravine prije godinu i pol dana.

Kao što je vidljivo iz presude Općinskog suda u Koprivnici koja je automatski postala pravomoćna jer su se stranke u postupku odrekle prava na žalbu, osuđena 42-godišnjakinja više ne radi u vrtiću čiji je osnivač nekoliko općina iz okolice Koprivnice, već je zaposlena u drugom poduzeću. Incident zbog kojeg je 42-godišnjakinja osuđena dogodila se 24. travnja prošle godine oko 10 sati u prostorijama dječjeg vrtića u okolici Koprivnice.

Iako je bila svjesna da njeno ponašanje nije u skladu s općim, kulturnim i civilizacijskim vrijednostima i da svojim postupkom krši prava djeteta tada starog šest godina, ona ga je kutijom od kreme pogodila kraj desnog oka, piše Podravski list.