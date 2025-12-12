Incident u Dalmaciji: Maloljetnica s nožem opljačkala trgovinu, ozlijedila prodavačicu

​U Službi kriminalističke policije, Odjelu općeg kriminaliteta PU šibensko-kninske, dovršeno je kriminalističko istraživanje nad maloljetnicom osumnjičenom za razbojništvo, krađu i napad na službenu osobu te nad 31-godišnjakom osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela „Pomoć počinitelju nakon počinjenja kaznenog djela“.

Sumnja se da je maloljetnica s namjerom protupravnog prisvajanja tuđe pokretne stvari, u srijedu, 10. prosinca oko 12 sati, ušla u trgovinu u Jezerima, u ulici Put Zaratića, te je iskoristivši nepažnju zaposlenice, iz uredskog prostora otuđila crni novčanik s osobnim dokumentima zaposlenice trgovine te više komada duhanskih proizvoda.

Osumnjičena je potom prišla blagajni za kojom se nalazila zaposlenica, izvukla nož i njime zamahujući prema zaposlenici, ozlijedila ju u predjelu ruke zadavši joj lakše tjelesne ozljede, nakon čega je iz blagajne otuđila novac.

Brzom reakcijom policije, osumnjičena je uhićena i privedena u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje, tijekom kojeg je fizički napala policijsku službenicu uhvativši je rukama za košulju u predjelu prsa i snažno privukla k sebi.

U sklopu kriminalističkog istraživanja, na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, u četvrtak, 11. prosinca, u Jezerima obavljena je pretraga kuće u kojoj osumnjičena maloljetnica boravi, kojom prilikom je pronađeno i oduzeto sedam kutija cigareta i kuhinjski nož.

Također, u sklopu kriminalističkog istraživanja utvrđeno je da je maloljetnici nakon počinjenja kaznenih djela, u bijegu s mjesta događaja i prikrivanju dijela predmeta pribavljenih kaznenim djelom, pomagao 31-godišnjak. Pretragom doma i drugih prostorija u Šibeniku kojim se koristi 31-godišnjak pronađene su tri kutije cigareta, osobna iskaznica na ime osumnjičene maloljetnice i novac.

U odnosu na kazneno djelo pomoći počinitelju nakon počinjenja kaznenog djela, protiv 31-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava redovnim putem.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičena maloljetnica je uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.