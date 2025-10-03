Incident u Bolu: Muškarac ozlijeđen nakon pada u blizini hotela

Jutros, 3. listopada oko ponoć u Bolu, na otoku Braču na terasi hotela uočen je ozlijeđeni muškarca koji je pokušavao ući u hotel jer je trebao liječničku pomoć nakon čega je pozvana hitna medicinska pomoć.

Muškarac je prevezen u bolnicu i zadržan na liječenju.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Policijski službenici su tijekom večeri osigurali mjesto događaja i obavili razgovore. Prema do sada utvrđenim informacijama najvjerojatnije je muškarac pao s visine u neposrednoj blizini hotela.

Danas tijekom dana nastavit će se provoditi mjere i radnje kako bi se utvrdio način ozljeđivanja muškarac koji je bio sudionik događaja organiziranog u hotelu.

"Provedene su sve potrebne mjere i radnje i utvrđeno je da su ozlijede koje je muškarac zadobio posljedica pada, odnosno nesretnog slučaja i u događaju nema elemenata kaznenog djela", poručili su iz PU splitsko-dalmatinske.