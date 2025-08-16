INCIDENT NA PROSLAVI VELIKE GOSPE Izbila masovna tučnjava, letjeli i stolovi...

Na proslavi blagdana Velike Gospe u Posušju došlo je do masovne tučnjave u kojoj je sudjelovalo više osoba.

Incident se dogodio u noći s petka na subotu, nešto poslije ponoći, točnije u 00:20 sati, kada je Policijska uprava Posušje zaprimila dojavu o narušavanju javnog reda i mira u Ulici kralja Tomislava, piše Klix.ba.

Policijske patrole odmah su upućene na teren, gdje su smirile situaciju i priveli tri osobe – M. G. (1992.), P. K. (1998.) i M. M. (1990.). Tokom postupanja na mjestu događaja pojavio se i M. P. (2001.), koji je, kako je potvrđeno, vrijeđao i omalovažavao policijske službenike, pa je i on priveden.

Protiv sve četiri osobe podnesene su prekršajne prijave.