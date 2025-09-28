Incident na plaži, dramaturg se skinuo gol, maloljetnik ga svom snagom opalio u međunožje

Bez 400 eura ostao je 39-godišnji dramaturg nakon što je sredinom srpnja ove godine uhićen zbog nedoličnog ponašanja na šibenskoj gradskoj plaži Banj i to pred maloljetnim turistima iz Francuske. Naime, toliku mu je novčanu kaznu odrezala šibenska sutkinja koja nije u cijelosti povjerovala u njegovu obranu.

Prema optužnom prijedlogu policije, on je 18. srpnja oko 16.30 sati narušavao javni red i mir s još jednim maloljetnim Francuzom tako što se, ispred grupe maloljetnika koji su izašli iz mora, skinuo kupaće gaće sa sebe jer je bio revoltiran njihovim ponašanjem. Potpuno gol pred srednjoškolcima u dobi od 14 do 17 godina stajao je tako kraće vrijeme i na taj način za policiju omalovažavao moralne osjećaje građana. I dramaturg i jedan od maloljetnih Francuza su privedeni i prijavljeni, no u odnosu na maloljetnika je postupak razdvojen, piše Jutarnji list.

- Bio sam tog dana na plaži Banj na koju je najednom došla skupina mlađih muških i ženskih osoba, a među kojima je bio i maloljetnik. Shvatio sam da me na francuskom nazivaju pogrdnim riječima od toga da sam homoseksualac, čudan, a spominjali su i neke druge još izraze. Doslovce su sve okupirali oko mene približavajući mi se. I sjedili su na klupi odmah pored. Iznerviran njihovim ponašanjem otišao sam se okupati u more, a po izlasku sam uočio da su moje stvari pomaknute. Nisu bile tamo gdje sam ih ostavio. Očito je to učinio netko iz te grupe. Sve je to skupa trajalo nekih 45 minuta pa sam se skinuo gol. A dok sam uzimao torbu s odjećom kako bi se presvukao, maloljetnik me napao. Udario me dva puta nogom i odgurnuo me. Udarac je bio u međunožje, u predio slabina – ispričao je optuženi muškarac navodeći da je pozvao policiju nakon što se grupa razbježala.

Odgovarajući na pitanja koliko je dugo vremenski stajao gol i je li na tom mjestu bilo još ljudi, optuženi je ispričao da ne može procijeniti koliko je vremenski gol bio.

- Gol sam bio uslijed skidanja, to je bila ‘akcija‘. I bilo je tamo dosta ljudi među kojima i meni jedan par poznat iz viđenja. Po izlasku iz mora, moje stvari nisu bile na mjestu. Bilo mi je jednostavno dosta svega pa sam pozvao policiju. Znam da to nije bila nudistička plaža i da se nisam smio skinuti gol. A to što taj maloljetnik tvrdi da sam se nametljivo ponašao prema njemu nije točno. Pogotovo mu nisam stavljao nogu na njegovu nogu niti sam krenuo prema ikome iz grupe a kamoli im rekao da odu. Pa taj maloljetnik me prikazuje kao seksualnog predatora! Ja to nisam! I bio sam gol onoliko koliko mi je trebalo da skinem mokre kupaće. Nije mi bila namjera ikoga seksualno uznemiravati – zaključio je optuženi dramaturg.

Za sud je stvar jasna – njegovo postupanje nedvojbeno predstavlja vrijeđanje i omalovažavanje moralnih osjećaja građana na plaži. Prilikom izricanja kazne, uzet mu je u obzir niz olakotnih okolnosti dok onih otegotnih nema.