Incident na Brdima: Vidno alkoholizirani muškarac napao djecu bocama

U petak, 5. prosinca 2025.godine oko 21,30 sati u Hercegovačkoj ulici u Splitu vidno alkoholizirani muškarac je nerazgovjetno vikao, galamio i bacao staklene boce prema dvoje maloljetnika. Nakon toga je teturajući hodao ulicama na Brdima gdje je nastavio vikati i galamiti vikao i galamio te je na naročito drzak način narušavao javni red i mir.

Policijski službenici su ga pronašli i doveli u policijsku postaju. Alkotestiran je i utvrđena u je koncentracija alkohola od 1,88 g/kg nakon čega je smješten u posebnu prostoriju do otriježnjenja.

Uz optužni prijedlog je odveden na sud uz prijedlog da se 51-godišnjem muškarcu odredi zadržavanje kako bi ga se spriječilo u daljnjem činjenju prekršaja i da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 15 dana. Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od sedam dana nakon čega je predan u zatvor.