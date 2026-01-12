Incident na Božić u Hrvatskoj: Pijana Ruskinja tukla zaštitare dildom od 30 cm

Dvoje stranih državljana, 38-godišnja Ruskinja V. A. i 32-godišnji A. S., uhićeni su na Božić u Prihvatilištu za međunarodne tražitelje azila Porin u Zagrebu zbog narušavanja javnog reda i mira, javlja Jutarnji.

Prema dostupnim informacijama, žena je u više navrata vikala na zaštitare, vrijeđala ih i omalovažavala. U jednom je trenutku iz torbe izvadila umjetno spolovilo kojim je udarala zaštitare. Incident se nastavio i na parkiralištu, a potom i kod recepcije azila, gdje je rukama udarala po pultu.

Cijeli događaj mobitelom je snimao A. S., također tražitelj azila, unatoč upozorenju da je snimanje zabranjeno. Uz to je i verbalno vrijeđao zaštitare.

Policija je oboje uhitila, a zbog prekršaja javnog reda i mira Božić i Štefanje proveli su u policijskoj postaji.

Sud ih je kaznio s 30 dana uvjetnog zatvora, uz jednogodišnji rok provjeravanja. Također je odlučeno da se muškarcu vrati mobilni telefon, dok je ženi trajno oduzeto umjetno spolovilo korišteno u incidentu.