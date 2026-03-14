INA o tankeru u Solinu: “Nije bilo onečišćenja mora, pjena nastala zbog rada brodskog sustava”

Nakon što su se u javnosti pojavile fotografije tankera u tankerskoj luci u Solinu i spekulacije o mogućem onečišćenju mora, oglasila se INA. Iz kompanije poručuju da tijekom jučerašnjeg istakanja naftnih derivata iz tankera Valtevere na Ininom terminalu Solin nije došlo do zagađenja mora.

Kako navode iz INA-e, situaciju su provjerili i iz tvrtke za ekološku zaštitu mora D.V.D. Kaštel Gomilica, koji su također potvrdili da nije bilo onečišćenja.

Prema objašnjenju kompanije, promjena boje mora i pojava pjene unutar zaštitnih brana nastale su zbog rada brodskog sustava za hlađenje inertnog plina. Tijekom tog procesa brod pumpama uzima morsku vodu, koja se potom vraća u more kroz sustav hlađenja. Zbog plitkog i muljevitog dna pri tom procesu dolazi do stvaranja pjene.

Iz INA-e navode da se takva pjena nakon određenog vremena prirodno povuče i nestane s površine mora te nije bilo potrebe za njezinim prikupljanjem ili zbrinjavanjem. O događaju su obaviješteni predstavnici Lučke kapetanije i Lučke uprave, a brodaru je upućena i prosvjedna nota kako bi se slične situacije ubuduće izbjegle.

Podsjetimo, u redakciju su se ranije javili čitatelji koji su poslali fotografije snimljene, kako tvrde, u tankerskoj luci u Solinu. Na fotografijama se vidi veliki tanker privezan uz obalu, a na površini mora postavljene su plutajuće zaštitne brane kakve se koriste tijekom operacija u lukama u kojima se manipulira naftnim derivatima.