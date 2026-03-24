INA je otkrila nevjerojatne podatke: Evo kakva je potražnja bila jučer na benzinskima

Potražnja goriva na INA-inim benzinskim crpkama u ponedjeljak je bila iznad 200 posto viša (trostruko povećanje) u odnosu na isti dan lani, potvrdila je INA za RTL Danas.

"Kada je riječ o plavom dizelu, nastoji se održati ravnoteža kako bi gorivo bilo dostupno svim kupcima, stoga je generalno dozvoljeno točiti do 250 litara", ističe INA.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Razmjeri povećane potražnje vidljivi su i iz podatka da je prodaja plavog dizela u prvom tjednu ožujka bila 400 posto viša (peterostruko povećanje) u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dodaje INA.

Nove cijene goriva

"Kao kompanija od strateške važnosti za sigurnost opskrbe energentima u Republici Hrvatskoj, kontinuirano pratimo tržišna kretanja te smo spremni pravovremeno odgovoriti na sve izazove", također poručuje INA.

"Trenutačna situacija na globalnom tržištu je neizvjesna i podložna brzim promjenama, ponajprije zbog geopolitičkih okolnosti, uključujući rat na Bliskom istoku, što se odražava i na tržište naftnih derivata. Ako dođe do povremene nedostupnosti pojedinih goriva na određenim maloprodajnim mjestima, to je rezultat povećane potražnje, koja je dijelom potaknuta reakcijama potrošača na aktualna zbivanja", naveli su iz INA-e.

"Unatoč izazovnim uvjetima, nastavljamo osiguravati opskrbu ne samo Ininih maloprodajnih lokacija, već i naših veleprodajnih kupaca. Poduzimaju se svi potrebni koraci kako bi se osigurao kontinuitet isporuke. Opskrba iz Inine rafinerije u Rijeci odvija se neprekidno, no logistički izazovi mogu povremeno zahtijevati dodatno strpljenje naših kupaca", zaključuje INA.

Podsjetimo, premijer Andrej Plenković u ponedjeljak je na sjednici Vlade predstavio nove ograničene cijene goriva:

Eurosuper 95: 1,62 eura po litri (poskupljenje od 12 centi)

Eurodizel: 1,73 eura po litri (poskupljenje od 18 centi)

Plavi dizel: 1,19 eura po litri (poskupljenje od 30 centi)