Imotski pod opsadom policije: Oružje i droga otkriveni kod dvojice muškaraca

U dva odvojena istraživanja policijski službenici Postaje granične policije Imotski pronašli su pištolj sa streljivom, zračni pištolj. deset detonatorskih električnih kapsili, sjemenke marihuane, marihuanu i tablete droge MDMA.

Na temelju naredbe suda obavljena je pretraga doma na imotskom području kojeg koristi 27-godišnjak kod kojeg je pronađeno 10 deset detonatorskih električnih kapsili, 4 tablete droge MDMA, spravljena cigareta marihuane i sjemenka marihuane.

Utvrđeno je da je 27-godišnjak počinio kazneno djelo Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari i prekršaj iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga te će protiv njega biti podnesene kaznena i prekršajna prijava.

Tijekom pretrage kuće koja je provedene na temelju naredbe suda koja kuća se nalazi na imotskom području, a koristi je 79-godišnjak policijski službenici su pronašli pištolj sa spremnikom kojeg je muškarac ilegalno posjedovao, 22 različita metka, zračni pištolj i marihuanu.

Utvrđeno je da je 79-godišnjak počinio prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana i Zakona o suzbijanju zlouporaba droga radi čega će biti prekršajno prijavljen.