Imotska taekwondašica Katja Đerek donijela broncu s Europskog prvenstva

U Ateni je održano Europsko prvenstvo za kadete u taekwondou, na kojem je nastupilo više od 500 natjecatelja iz cijele Europe. Hrvatska reprezentacija natjecanje je završila s dvije osvojene medalje, a među medaljašima je i Imoćanka Katija Đerek, članica Taekwondo kluba Imotski, koja je osvojila brončano odličje u kategoriji do 59 kilograma.

Katja je do medalje stigla nakon niza impresivnih nastupa. U prvom kolu svladala je predstavnicu Moldavije Lapinu Marseli rezultatom 2:1.

U osmini finala čekala ju je opasna Francuskinja Bezzaouya Manel, peti nositelj turnira, no Katja je pokazala sjajnu formu i slavila 2:0 u rundama.

– „Znali smo da je Francuskinja iznimno neugodan protivnik, ali Katja je borbu odradila maestralno,“ rekao je trener Mihovil Bubalo, trener TK Imotski i član stručnog stožera hrvatske reprezentacije.

U četvrtfinalu se Đerek suočila s Dankinjom Schreiner Caroline, koja je ranije izbacila treću nositeljicu turnira. Nakon što je prvu rundu izgubila, Katja je pokazala iznimnu borbenost te preokrenula meč pobjedom 2:1 i izborila plasman u polufinale.

U borbi za finale Imoćanka je zaustavljena od domaće predstavnice Nikaou Dafnis rezultatom 0:2, čime je osvojila brončanu medalju i potvrdila svoj status jedne od najtalentiranijih mladih hrvatskih taekwondoašica.

– „Ovo je još jedan veliki rezultat za naš klub i za Imotski sport. Katja iz turnira u turnir pokazuje da pripada europskom vrhu,“ poručio je trener Bubalo.

Uz Katiju, jedina hrvatska predstavnica koja je također osvojila medalju u Ateni bila je Sara Rogin iz zagrebačkog TK Medvedgrad, koja je u kategoriji do 51 kg također osvojila broncu.

Ovim uspjehom Katija Đerek još je jednom dokazala da se u Imotskom stvaraju vrhunski sportaši. Podsjetimo, u svibnju 2025. godine Katja je na Svjetskom kadetskom prvenstvu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima ostvarila još jedan izniman rezultat – peto mjesto, čime je dodatno potvrdila svoj status među najboljima na svijetu.

Katjina bronca iz Atene tako sjaji kao novi veliki uspjeh Taekwondo kluba Imotski i hrvatskog sporta.