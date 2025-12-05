Close Menu

Imoćanin nije položio vozački, ali sjeo je za volan posve pijan. Uhićen je

Danas će biti odveden na sud uz prijedlog za određivanjem zadržavanja

Policijski službenici Postaje granične policije Imotski jučer, 4. prosinca 2025.godine oko 22,25 sati postupali su prema 27-godišnjem vozaču osobnog vozila za kojeg je utvrđeno da upravlja vozilom pod utjecajem alkohola. Izmjerena mu je koncentracija od 1,72 g/kg. također obavljenom kontrolom utvrđeno je da upravlja vozilom prije položenog vozačkog ispita odnosno bez prava na samostalno upravljanje vozilom.

Uhićen je i smješten u prostorije za zadržavanje do otrježnjenja. Danas će biti odveden na sud uz prijedlog za određivanjem zadržavanja kako bi ga se spriječilo u daljnjem činjenju prekršaja. Također, sudu će biti predloženo da mu izrekne kaznu zatvora u trajanju od 20 dana.

