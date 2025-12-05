Imoćanin nije položio vozački, ali sjeo je za volan posve pijan. Uhićen je

Policijski službenici Postaje granične policije Imotski jučer, 4. prosinca 2025.godine oko 22,25 sati postupali su prema 27-godišnjem vozaču osobnog vozila za kojeg je utvrđeno da upravlja vozilom pod utjecajem alkohola. Izmjerena mu je koncentracija od 1,72 g/kg. također obavljenom kontrolom utvrđeno je da upravlja vozilom prije položenog vozačkog ispita odnosno bez prava na samostalno upravljanje vozilom.

Uhićen je i smješten u prostorije za zadržavanje do otrježnjenja. Danas će biti odveden na sud uz prijedlog za određivanjem zadržavanja kako bi ga se spriječilo u daljnjem činjenju prekršaja. Također, sudu će biti predloženo da mu izrekne kaznu zatvora u trajanju od 20 dana.