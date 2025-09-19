Imoćanin Ante Lasić europski prvak u kickboxingu!

Nevjerojatan uspjeh mladog Imoćanina! Ante Lasić osvojio je zlatnu medalju na Europskom prvenstvu za kadete i juniore u Lidu di Jesolu pokraj Venecije.

Na natjecanju koje je okupilo čak 2404 natjecatelja iz 41 države, Lasić je u konkurenciji najboljih europskih boraca pokazao iznimnu kvalitetu i mentalnu snagu te stigao do samog vrha. Nakon što je briljantnim nastupima izborio plasman u finale, u odlučujućem meču potvrdio je svoj talent i okitio se naslovom europskog prvaka.

Ovim uspjehom mladi Imoćanin ispisao je novu stranicu sportske povijesti svoga grada, a hrvatska reprezentacija dobila je još jednog šampiona koji je na najbolji način predstavio svoju zemlju na najvećoj europskoj smotri kickboksačkih talenata, javlja Radio NU.