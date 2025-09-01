Imate visok tlak? Ove namirnice mogu pomoći, a mnoge već imate kod kuće

Ako imate povišen krvni tlak, vjerojatno već pazite na unos soli i izbjegavate zasićene masti. No, postoji još jedan važan nutrijent koji često zanemarujemo - proteini. Uključivanje kvalitetnih proteina u svaki obrok može imati velik učinak na regulaciju krvnog tlaka, piše EatingWell.

Riba

Riba poput lososa ili iverka odličan je izvor proteina i kalija, minerala koji pomaže u opuštanju krvnih žila i ublažava štetne učinke soli. Preporučuje se jesti ribu nekoliko puta tjedno jer osim što hrani mišiće, čuva i zdravlje srca.

Jaja

Jaja su bogata proteinima i sadrže sve esencijalne aminokiseline koje su tijelu potrebne. Osim toga, puna su vitamina A, selena, vitamina B skupine te antioksidansa poput luteina i zeaksantina. Iako se najčešće spominju u kontekstu zdravlja očiju, ti spojevi mogu pomoći i u snižavanju tlaka.

Orašasti plodovi i sjemenke

Orasi, bademi, indijski oraščići, suncokretove i bučine sjemenke nisu samo ukusne, one su i izvor zdravih masti, bjelančevina i antioksidansa. Možete ih dodati u zobene pahuljice, jogurt ili salate kako biste povećali hranjivost svakodnevnih obroka.

Nemasna govedina

Iako se crveno meso često izbjegava, nemasni komadi poput odreska od buta mogu biti dio uravnotežene prehrane. Govedina sadrži visoko kvalitetne proteine, lako iskoristivo željezo (tzv. hem-željezo), vitamin B12, magnezij i fosfor. Istraživanja pokazuju da se nemasna govedina može uklopiti čak i u mediteranski način prehrane.

Kvinoja

Kvinoja je jedna od rijetkih biljnih namirnica koja sadrži svih devet esencijalnih aminokiselina. Također je bogata folatom, vitaminom B skupine koji pomaže u razgradnji tvari povezanih s bolestima srca. Iako su istraživanja još u tijeku, neka pokazuju da kvinoja može pomoći u opuštanju krvnih žila i tako sniziti tlak.

Perad

Piletina i puretina odlični su izvori nemasnih proteina. Posebno su bogate aminokiselinom L-arginin, koju tijelo pretvara u dušikov oksid, spoj koji pomaže širenju krvnih žila i poboljšava protok krvi. Time se smanjuje napetost u žilama i regulira tlak.

Mahunarke

Grah, slanutak, leća, grašak i soja obiluju proteinima, vlaknima i kalijem. Ove namirnice podržavaju zdrav protok krvi, poboljšavaju probavu i pomažu u održavanju stabilnog tlaka. Biljni izvori proteina posebno su korisni za one koji izbjegavaju meso.

Raznolikost proteina

Važno je ne samo unositi dovoljno proteina, već i raznovrsne izvore. Jedno veliko istraživanje pokazalo je da su osobe koje su tjedno jele najmanje četiri različite vrste proteina imale 66% manji rizik od razvoja visokog tlaka. Proteini se u tijelu razgrađuju na aminokiseline koje sudjeluju u obnovi tkiva, rastu i normalnom funkcioniranju organizma.