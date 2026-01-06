Imate li pobjedničku fotku? Kuća slave splitskog sporta traži najbolju sportsku fotografiju „Između 2 otkucaja“!

Trenutke koji stanu između 2 otkucaja srca, traži Kuća slave splitskog sporta u sklopu svog velikog međunarodnog natječaja za najbolju sportsku fotografiju 2025. godine.

Šta očekujemo - prijelomni tenutak utakmice, radost i suze navijača, znoj na treningu ili tišina u svlačionici prije izlaska na teren.

Izložba pobjedničkih radova bit će središnji događaj Noći muzeja 2026. u Splitu, a organizatori pozivaju sve – od profesionalnih fotoreportera i amatera do čuvara dragocjenih obiteljskih arhiva – da postanu dio ove jedinstvene sportske priče.

Osim mjesta na izložbi za najbolje radove, na platou ispred Kuće slave, natječaj nudi i konkretna priznanja. Stručni žiri dodijelit će tri novčane nagrade (500 €, 300 € i 200 €), a posebna kategorija posvećena je arhivskoj fotografiji (nastale do 1991. godine), za koju je također osigurana nagrada od 200 €.

Fair Play nagrada se dodjeljuje za fotografiju koja najbolje prenosi vrijednosti sportskog duha i etike, dok će najmlađi posjetitelji na radionicama birati svog favorita za nagradu „Mali okvir“.

Kako se prijaviti?

Natječaj je otvoren za sportske motive od vrhunskog sporta i backstage trenutaka do rekreativnog bavljenja sportom i navijačke atmosfere.

Rok za prijave: od 18. prosinca 2025. do 20. siječnja 2026.

od 18. prosinca 2025. do 20. siječnja 2026. Broj radova: Svaki autor može poslati do 9 fotografija.

Svaki autor može poslati do 9 fotografija. Način prijave: Putem online obrasca na službenoj stranici www.kucaslave.hr.

Noć muzeja u znaku sportske fotografije

Vrhunac projekta očekuje nas 30. siječnja 2026. u Noći muzeja, kada će plato ispred Kuće slave postati galerija na otvorenom. Posjetitelji će tada moći aktivno sudjelovati u glasovanju za Grand Prix publike, odlučujući koja je fotografija najsnažnije dotaknula njihova srca.

„Želimo podsjetiti da sportska fotografija nije samo dokument ili oprema članaka , nego samostalni vizualni narativ koji nadilazi trenutak u kojem je nastao“, poručuju iz Udruge za osnivanje muzeja sporta Split.

Zavirite u svoje radove i arhive i pronađite sportsku emociju između dva otkucaja!