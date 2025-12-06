Imate još malo vremena za zamjenu kovanica kuna i lipa. Neke se isplati sačuvati, pogledajte koje

I dok se zamjena novčanica kune obavlja trajno, bez vremenskog ograničenja, za zamjenu kovanica kuna i lipa preostalo je manje od mjesec dana. Naime, s 1. siječnja iduće godine istječe rok za tu zamjenu. Pronađete li nakon toga negdje u kući ili u džepovima starih odijela i hlača gdje najčešće ostanu 'skrivene', kovanice kuna ostat će vam jedino za uspomenu.

Od 1. siječnja 2024. kune se u gotovini mogu mijenjati za eure u gotovini isključivo u Hrvatskoj narodnoj banci (HNB) po fiksnom tečaju konverzije (1 euro za 7,53450 kuna) koji je vrijedio u trenutku zamjene valuta, piše N1.

Gdje i kako zamijeniti kovanice kuna i lipa

Na stranicama HNB-a piše da se zamjena kuna kao kovanog novca može obaviti do 31. prosinca ove godine neposredno u Hrvatskoj narodnoj banci na adresi Nikole Jurišića 17 u Zagrebu od ponedjeljka do petka u vremenu od 8.30 do 17 sati. Također, iznos do 14.999,99 kuna moguće je na vlastitu odgovornost dostaviti i putem poštanskih usluga na adresu Hrvatska narodna banka, Direkcija za pohranu, obradu i opskrbu gotovim novcem, Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb uz informaciju o željenom načinu preuzimanja gotovog novca eura - osobno u HNB-u ili poštanskom dostavom na kućnu adresu.

Ako se, pak, u HNB namjeravaju donijeti kovanice u iznosu jednakom ili većem od 40 tisuća kuna ili više od tisuću komada kovanica, u tom slučaju potrebno je prethodno najaviti dolazak te iznos gotovog novca koji se namjerava zamijeniti, odnosno broj kovanica na adresu elektroničke pošte gotov.novac@hnb.hr.

"Vrijedit će više, ali ne zna se koliko"

A nakon što time kovanice kuna i lipa definitivno odu u povijest, hoće li neke od njih imati numizmatičku vrijednost - pitali smo Zlatka Viščevića, stručnjaka za numizmatiku i urednika portala numizmatika.net.

"Naravno da će, kad ih bude manje - a već sada ihje manje jer nisu u opticaju - njihova cijena i vrijednost biti veća. Međutim, dosta je tih kovanica kuna bilo u opticaju, puno ih je izašlo i izvan Hrvatske, tako da neće postići ne znam kako visoke cijene. Jedino je moguće da će kovanice nekih određenih godine vrijediti više. Nije se svake godine otkivao isti broj kovanica. Nekih godina bilo ih je više, nekih manje, a nekih godina čak vrlo malo pa bi one iz tih godina kada ih je najmanje bilo iskovano teoretski trebale više vrijediti", kaže.

No hoće li im numizmatička vrijednost biti par eura, desetke eura ili stotine eura to se, dodaje Viščević, zasad ne može znati.

Kune s latinskim natpisima rjeđe i vrijednije

Objašnjava i koje bi kovanice kuna ipak trebale biti vrijednije od drugih. U neparnim godinama, kaže, kovane su kovanice s hrvatskim nazivima motiva na njima, a parnih godina s latinskim nazivima. Primjerice, 'tunj' i 'tunnus thynnus' na kovanici od dvije kune ili 'mrki medvjed' i 'ursus arctos' na nekoć najpopularnijem 'medi', kovanici od pet kuna.

"U pravilu je kovano manje kovanica s latinskim nazivima pa budući da su rjeđe od ovih s hrvatskim natpisima, numizmatički su zanimljivije. Treba znati da su one još uvijek prilično dostupne. Za 30-40 godina, kad vrijeme odradi svoje, bit će ih manje i imat će puno veću vrijednost nego sada. No teško je sada reći hoće li im vrijednost ići do zapanjujućih iznosa ili će biti u granicama neke numizmatičke normale. Naprosto, u ovom slučaju nema parametara prema kojima se može odrediti koliko će koja od tih kovanica vrijediti za deset, dvadeset ili trideset godina", kazao je Viščević.