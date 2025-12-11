Imate još kuna? Evo kako ih zamijeniti za eure prije kraja godine bez čekanja u redu

S krajem ove godine istječe posljednji rok za zamjenu kovanica kune za euro, a posljednjih dana su ispred zgrade HNB-a u Jurišićevoj ulici u Zagrebu velike gužve. Zbog povećanog interesa sredinom studenoga produljeno je radno vrijeme šaltera s 15:30 na 17 sati, a početkom prosinca uveden je i treći šalter, piše Index.

Međutim, građani i dalje moraju čekati u redovima, ponekad i duže od sata. Dodatni je problem što se jedini šalteri za zamjenu kovanica nalaze u Zagrebu.

Čekanje u redu moguće je izbjeći slanjem kovanica i novčanica u HNB putem pošte. Nakon provjere autentičnosti, HNB će kune zamijeniti za gotov novac eura i vratiti pošiljatelju putem vrijednosne pošiljke. Poštom se može poslati do 14.999,99 kuna, a pošiljke s iznosom od 15.000 kuna ili više HNB neće zamijeniti, već će ih zadržati do osobnog dolaska pošiljatelja.

Novčanice i kovanice nije potrebno razvrstavati po apoenima, poručili su iz HNB-a za Index.

Važno je priložiti kontakt podatke

Iz HNB-a preporučaju slanje vrijednosnom pošiljkom i naglašavaju da je važno priložiti kontakt podatke.

Kontakt podaci uključuju:

ime i prezime / naziv pravne osobe

prebivalište (grad, ulica i kućni broj)

broj telefona i adresu elektroničke pošte

Važno je naznačiti i informaciju o željenom načinu preuzimanja eura, odnosno, želite li preuzeti eure na blagajni HNB-a ili želite da vam HNB pošalje eure poštom.

Za osobnu predaju gotovog novca kune u iznosu jednakom ili većem od 40.000 kuna, ili za predaju više od 1000 komada kovanica kune, potrebno je prethodno najaviti dolazak i iznos gotovog novca kune koji se namjerava zamijeniti, na adresu elektroničke pošte: gotov.novac@hnb.hr.

"Način slanja na zamjenu je osobni izbor svakog našeg građanina, a trošak povrata – dostave pošiljke pošiljatelju snosi Hrvatska narodna banka. Dakle, HNB ne naplaćuje naknadu prilikom zamjene", kažu iz HNB-a.

Adresa na koju se šalju kune

Adresa na koju se šalju kovanice i novčanice kune je:

Hrvatska narodna banka

Direkcija za pohranu, obradu i opskrbu gotovim novcem

Trg hrvatskih velikana 3

10000 Zagreb

Novčanice će se moći zamijeniti i nakon Nove godine, 31. prosinca istječe samo rok za kovanice.

Slanje kuna poštom je na vlastitu odgovornost, upozorili su iz HNB-a.