Imate jedan od ovih PIN-ova? Promijenite ga, i to što prije

Odabir dobrog PIN-a može biti izazovan. Trebao bi biti jednostavan za pamćenje, ali ga ne biste smjeli zapisivati. Za razliku od lozinki, ne možete koristiti interpunkcijske znakove ili velika slova – ograničeni ste isključivo na 10 znamenki.

Odabir je lakši ako koristite nešto poput datuma rođenja. No može li vas to dodatno izložiti riziku? U današnjem digitalnom svijetu većina ljudi svjesna je važnosti zaštite podataka, ali je previše lako zanemariti važnost zaštite četveroznamenkastog broja koji čini vaš PIN, piše UNILAD, a prenosi Metropolitan.si.

Ne radi se samo o bankovnim računima, već i o telefonima, sefovima, pa možda čak i sefu u kojem držite rezervni ključ od doma. Ako je vaš PIN previše jednostavan i netko ga pogodi, postajete laka meta za hakere i lopove. Zato je važno razmišljati izvan ustaljenih obrazaca pri odabiru brojeva.

Nick Berry iz tvrtke DataGenetics analizirao je podatke i sastavio popis deset najčešćih PIN-obrazaca koje treba izbjegavati ako želite ostati sigurni. Možete li pogoditi koji je najčešći? Ako tražite četiri znamenke, najjednostavniji izbor je 1234. Taj niz slijedi jasan brojčani obrazac, no postoji i druga česta pogreška koju ljudi rade kada pokušavaju izbjeći previše jednostavan uzorak.

Top 10 najčešćih PIN-ova:

1234

1111

0000

1212

7777

1004

2000

4444

2222

6969

Iako je PIN teže pogoditi od datuma rođenja, još uvijek možete biti u opasnosti ako ga haker ili lopov otkrije. Također se treba izbjegavati korištenje godina rođenja, jer se na popisu najčešćih PIN-ova nalaze i godine poput 2000., dok je 2001. na 20. mjestu. Prema Berryjevim podacima, prvih 20 najčešćih PIN-ova čini čak 26,83 % od ukupno 3,4 milijuna analiziranih PIN-ova.

Najrjeđi PIN-kodovi

8557

8438

9539

7063

6827

0859

6793

0738

6835

8093

Najmanje korišten PIN u ovom istraživanju je 8068, koji se pojavio samo 25 puta u skupu od 3,4 milijuna PIN-ova. Osim toga, 20 najmanje korištenih PIN-ova pokazuje prepoznatljive obrasce – nijedan od njih ne započinje znamenkama 1, 2, 3, 4 ili 5, prenosi N1.