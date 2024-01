IMAJU TROJE DJECE, ALI ŽENA MU I DALJE SPAVA S BIVŠIM: "Čim sam ušao u garažu, čuo sam krevet u spavaćoj sobi iznad mene kako škripi..."

Varanje obično znači kraj braka, no kada je ovaj muškarac uhvatio suprugu u nevjeri stvari su se okrenule te je odlučio postupiti potpuno neočekivano. Pita se je li totalni čudak, piše 24sata.

Anonimni muškarac na Redditu je svoj brak opisao kao sjajan i kaže da su on i žena potpuno zaljubljeni iako zna da ga supruga vara s bivšim s kojim je hodala prije mnogo godina.

Kad ju je našao s drugim muškarcem, osjećao se izdanim

Varanje za mnoge parove obično znači prekid, ali kada je prije dvije godine ovaj muškarac uhvatio svoju ženu u nevjeri, odlučio je šutjeti. On svoj brak smatra odličnim jer ima troje djece i aktivan seksualni život.

Kad ju je našao s drugim muškarcem, osjećao se izdanim. Međutim, saznao je s kim ga vara, a ubrzo se i pomirio sa svime, napisao je u objavi na Redditu, piše Daily Star.

"Prije nekoliko godina bio sam na pauzi za ručak. Svratio sam do kuće i vrata garaže bila su otvorena, a auto moje žene i još jedan auto bili su tamo. Parkirao sam preko puta i ušao kroz garažu, koja je u podrumu ispod spavaćih soba naše kuće na dva kata.

Doslovno čim sam ušao u garažu, čuo sam krevet u spavaćoj sobi iznad mene kako škripi, kao i popratne zvukove. Stajao sam u nevjerici, ali nisam bio svladan bijesom ili bilo čime. Zatim sam se odšuljao uz stepenice te tiho otvorio vrata kako bih zadovoljio znatiželju. Nakon što sam pobjegao i vratio se do svog auta, vidio sam ih kako odlaze otprilike 15 minuta kasnije", ispričao je.

"Seksamo se gotovo svaku večer i potpuno smo zaljubljeni"

Stvar je u tome, objašnjava muškarac, da je njihov brak fantastičan, totalno nevjerojatan.

"Seksamo se gotovo svaku večer i potpuno smo zaljubljeni. Imamo troje djece zajedno i život nam je dobar. Posljednjih nekoliko godina, sporadično prođem pored kuće usred dana, a taj auto je tu dva do tri puta mjesečno. 100% sam svjestan što se događa i nekako se slažem s tim. I ja znam tko je tip, također. Imao sam policajca koji je provjerio tablicu i to je jedan od njezinih dečkiju s fakulteta. On je također oženjen", kaže suprug.

Također, rekao je da ako supruga ikada sazna da on zna za njezinu aferu, da će joj reći da mu to ne smeta jer je njihov brak inače savršen.

"Što mislite? Ima li još netko ovakvu situaciju? Jesam li totalni čudak?", upitao je.

"Ako ti ne smeta, u redu je", pisali su.

"Vjerojatno je dobra ideja razgovarati s njom o ovome. Saslušaj me. Nalaziš se u rijetkoj situaciji u kojoj znaš da te žena vara i slažete se s tim. Slažete se s tim jer smatrate da je vaš brak 'savršen'. Ali razmislite o tome iz njezine perspektive... Ona osjeća da nešto nedostaje", poručuju muškarcu.