IMA DOSTA PROMJENA Dalić objavio popis igrača za Latviju i Armeniju

Hrvatsku u završnici natjecanja u skupini D čekaju utakmice protiv Latvije u Rigi (18. studenoga) i Armenije u Zagrebu (21. studenoga), a za tu akciju izbornik Dalić pozvao je 23 igrača te uputio devet pretpoziva, javlja HNS.

Vatreni trenutno drže treće mjesto u skupini s 10 bodova, isto kao i drugoplasirani Wales, dok je prvoplasirana Turska sa 16 bodova već osigurala nastup na Euru na koji će se plasirati i druga reprezentacija u skupini. U slučaju da ne uhvati drugo mjesto, hrvatska reprezentacija ima osiguran nastup u dodatnim kvalifikacijama zahvaljujući rezultatu u Ligi nacija.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Hrvatski nogometni savez (@hns_cff)

"Doveli smo se u situaciju da u skupini više ne ovisimo sami o sebi, no plasman na Euro i dalje imamo u svojim rukama. Naravno, nadamo se izbjeći dodatne kvalifikacije, no nećemo razmišljati o Walesu jer na njihove rezultate ne možemo utjecati. Moramo se isključivo fokusirati na sebe i naše utakmice, odraditi svoj posao maksimalno i uzeti šest bodova kao što smo učinili u rujnu. Razočarali smo u listopadu i sada moramo ponizno, odlučno i zajedno popraviti taj dojam", istaknuo je izbornik Dalić."Razumljivo je da nakon dvije loše utakmice malo promijenimo popis i priključimo nekoliko novih igrača koji su to zaslužili svojom formom. Poslali smo i devet pretpoziva, pa ćemo u iduća dva tjedna vidjeti koga još možemo ili trebamo aktivirati, ovisno o zdravstvenom stanju i formi. Nadamo se boljoj medicinskoj slici nego što je bio slučaj u listopadu kako bismo u što boljem sastavu dočekali ove važne utakmice u kojima ćemo, duboko vjerujem, kvalitetno reagirati i pokazati da je listopad bio iznimka. Uostalom, ova ekipa je u posljednjih godinu dana osvojila dvije velike medalje te dvije lošije utakmice nisu poljuljale moju veliku vjeru u našu kvalitetu, mogućnosti i zajedništvo", poručio je izbornik Dalić.

Vatreni će se okupiti 13. studenoga u Zagrebu gdje će trenirati do 17. studenoga i odlaska u Rigu, odakle se vraćaju odmah nakon utakmice protiv Latvije za zagrebački ogled s Armenijom.

Popis igrača za utakmice protiv Latvije i Armenije:

Vratari: Dominik Livaković, Ivica Ivušić, Nediljko Labrović

Braniči: Domagoj Vida, Josip Juranović, Joško Gvardiol, Borna Sosa, Josip Stanišić, Josip Šutalo, Martin Erlić, Main Pongračić

Vezni: Luka Modrić, Mateo Kovačić, Marcelo Brozović, Mario Pašalić, Lovro Majer, Luka Ivanušec, Luka Sučić, Nikola Moro

Napadači: Andrej Kramarić, Bruno Petković, Marko Pjaca, Ante Budimir

Pretpozivi: Nikola Vlašić, Borna Barišić, Josip Brekalo, Dario Melnjak, Petar Musa, Dion Drena Beljo, Martin Baturina, Franjo Ivanović, Dominik Kotarski