ILIRIKON 2025. – Prva hrvatska konferencija o Ilirima ovaj vikend na Šolti

Na otoku Šolti zadnji vikend u rujnu održat će se ILIRIKON 2025., prva hrvatska konferencija posvećena Ilirima. Događaj spaja znanstveni program, kulturno-umjetničke sadržaje i izlete na ilirske lokalitete, nudeći sudionicima jedinstven doživljaj naše drevne povijesti.

Predavači iz cijele Hrvatske

Na konferenciji će sudjelovati ugledni predavači: Goran Majetić, Miško Erak, Tomislav Beronić, Natalija Princi, Tonči Milišić, Markica Vuica, Andrija Pećar, Božen Živaljić, Tihomir Ivančan i Nikica Arapović. Tijekom tri dana predstavit će niz tema – od svakodnevnog života Ilira, njihove umjetnosti i obrednih običaja, pa sve do arheoloških otkrića i mogućnosti njihove primjene u suvremenom turizmu.

Izleti na ilirske lokalitete i glazba prošlih vremena

Svaki dan u prijepodnevnim satima sudionici će moći sudjelovati u vođenim izletima na ilirske lokalitete na Šolti – gradinu Rogač, gradinu Donje Selo i obrednu gomilu Vela Straža. Na tim će mjestima posjetitelje pratiti izvedbe Marka Brkljačića na instrumentima iz ilirskog doba: guslama, gajdama, diplama i dvojnicama.



Umjetnički i kulturni program

Poseban ugođaj donose i izložbe slika Tihomira Ivančana i Mirjane Drempetić Hanžić, projekcija filma Troja na istočnom Jadranu uz predavanje Nikice Arapovića, te prikaz trailera za film Illyrcvm. U programu je i degustacija prigodnog „Ilirskog piva“ Pivovare Podrum iz Karlovca.

Zbornik radova konferencije bit će objavljen i dostavljen svim registriranim sudionicima početkom prosinca. Broj mjesta u dvorani Bratske kuće u Grohotama je ograničen, stoga se svi zainteresirani pozivaju da se prijave na vrijeme i osiguraju svoje mjesto.

Organizatori ILIRIKON-a 2025. su Kulturno-informativni centar i Turistička zajednica Općine Šolta uz podršku privatnih sponzora.