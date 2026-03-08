Ilija Lončarević: "Hajduk više ne smije prodavati mlade igrače"

Iskusni trener Ilija Lončarević za Index je komentirao derbi Hajduka i Dinama na Poljudu, u kojem su Zagrepčani slavili 3:1 i napravili velik korak prema naslovu prvaka. Prema njegovu mišljenju, utakmica je praktički odlučena već na samom početku.

Lončarević smatra da je Dinamo iskoristio odličnu atmosferu i formu u kojoj se nalazi cijela momčad te agresivnim ulaskom u utakmicu brzo slomio domaćina.

„Dinamo je iskoristio svoje vrlo dobro stanje i to na način na koji vjerojatno malo tko jest predvidio. Praktički je riješio utakmicu u 12 minuta“, rekao je Lončarević i dodao da su dva rana gola bila presudna. „Dinamo je pokazao da je apsolutno najbolja naša momčad i osvojit će prvo mjesto. Tu više nema nikakve dileme.“

Prema njegovu mišljenju, Hajduk je velikim dijelom sam pridonio takvom razvoju događaja.

„Možda je Hajduk svojom neopreznošću ili mekanim pristupom omogućio Dinamu da ga jednostavno satre agresijom, kombinatorikom i efikasnošću“, rekao je.

Hajduk mora prestati prodavati mlade igrače

Lončarević je naglasio da Hajduk u nekim segmentima još uvijek zaostaje, prije svega u stvaranju stabilnog igračkog kadra. Ipak, smatra da trener Gonzalo Garcia radi dobar posao.

„Mislim da su na dobrom putu i da Garcia od ljeta radi dobar posao. Ali ako žele napraviti nešto značajnije iduće sezone, ne smiju prodavati igrače koji su važni, niti mlade igrače koji će svoju razinu dostići tek kroz godinu ili dvije.“

Istaknuo je da stalne prodaje mladih igrača sprječavaju izgradnju ozbiljne momčadi.

„Ne možeš se stalno vrtjeti u krug. Sad si taman došao do toga da napraviš još jedan korak, a onda prodaš igrača za mali novac. Od toga klub sigurno ne može živjeti“, rekao je.

Teško je očekivati da Dinamo ispusti prednost

Dinamo nakon derbija ima deset bodova prednosti, a Lončarević smatra da je teško očekivati preokret u utrci za naslov.

„Ovih deset bodova ne znači da je apsolutno nenadoknadivo, ali je gotovo nemoguće očekivati da Dinamo do kraja prvenstva izgubi tri ili četiri utakmice, a da Hajduk ne izgubi nijednu“, rekao je.

Dodao je da bi se situacija mogla zakomplicirati jedino ako Dinamo upadne u novu rezultatsku krizu.

„Može biti problema samo ako se opuste ili upadnu u crnu rupu kakvu su imali jesenas, ali mislim da ova momčad to sebi više neće dopustiti.“

Pogreške u veznom redu Hajduka

Lončarević smatra da je jedan od ključnih problema Hajduka bio način na koji je postavljena vezna linija.

„Hajduk igra malo previše otvoren i riskantan nogomet. Previše prema naprijed. Dopustili su da kroz veznu liniju prolaze dijagonale i dubinske lopte, što na ovoj razini jednostavno ne smiješ dopustiti.“

Posebno ga je iznenadila odluka da Filip Krovinović ne započne utakmicu.

„Osobno mi to baš nije jasno. Smatram da je Krovinović morao igrati. Uz njega je trebao biti još netko čvršći i agresivniji na zadnjem veznom.“

Vidović odigrao najbolju utakmicu

Posebno je pohvalio Gabriela Vidovića, koji je postigao jedan od pogodaka.

„To je najbolja njegova utakmica otkad sam ga gledao, i prvi put kad je bio u Dinamu i sada. Ako tako nastavi, demantirat će mnoge, pa i mene.“

Kritika navijačkih incidenata

Lončarević se osvrnuo i na prekid utakmice zbog bakljade na tribinama te smatra da je problem moguće riješiti samo odlučnijim potezima.

„Kriva je i nogometna organizacija koja ništa ne poduzima, ali i država koja mora početi raditi svoj posao. Kod ovakvih bakljada trebalo bi jasno reći da takvi navijači više neće na utakmice.“

Za kraj je poručio da Hajduk mora stabilizirati klub i prestati donositi kratkoročne odluke.

„Treba pažljivo graditi bazu momčadi na domaćim igračima. Ako se opet budu prodavali mladi igrači čim se pojavi prva ponuda, Hajduk će se stalno vrtjeti u krug.“