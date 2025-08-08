Igrač s klupe - najjače oružje Garcijinog Hajduka

Abdoulie Sanyang zaslužuje pažnju na početku nove sezone. Gambijac je protiv Croatije u prijateljskoj utakmici pretrpio nezgodnu ozljedu koja je sada očito iza njega. Zdrav je, a kada je tako onda je nedvojbeno najopasnije krilo koje na raspolaganju ima Gonzalo Garcia. Šteta je jedino što je do sada premalo bio dostupan u kontinuitetu. Gotovo sigurno je od njega više mogao izvući Gattuso, a odmah je "zamirisalo" da bi Garciji mogao biti po guštu, prenose Sportske novosti.

Za sada priliku dobiva isključivo s klupe, a već u uvodu sezone je gotovo nadmašio učinak iz one prošle. Naime, u dva nastupa ima po jedan gol i asistenciju. S potpunim pravom može mu se dati epitet junaka Hajdukove pobjede protiv Dinamo Cityja. U igru je ušao u 58. minuti, a samo dvije kasnije je u prvom dodiru s loptom interpretirao sve ono što posjeduje. Pretrčao je dvojicu igrača, a trećeg zavaljao driblingom da bi nakon toga pao u šesnaestercu. Kazahstanski sudac pokazao je na bijelu točku, ali je odluku poništio nakon intervencije VAR-a.

No, Bamba nije posustajao, četiri minute kasnije je oteo loptu stoperu Dinama, presjekao njegovo dodavanje te iz prvog dodira loptu poslao iza leđa do tada sjajnog Teqje. Gambijskog reprezentativca je u tih pola sata igre bio doslovno pun teren. Predvodio je pritisak na posljednju liniju gostiju, bio nezadrživ na lijevom krilu, prodirao i sijao opasnost. To i inače najbolje radi. Ulaskom Rebića preselio je desno, a tu je ipak nekako sterilniji. Ali, i takav je servirao dvije top prigode Marku Livaji, a to bi u normalnom danu u kapetanovu uredu postale asistencije.

No, Sanyang je pokazao da je živ, prisutan te da bi, pod uvjetom da ostane zdrav, mogao biti kapitalno pojačanje ovom Garcijinom Hajduku. Ipak, uvijek je taj dio dostupnosti kod njega upitan. Baš pri padu u šesnaestercu se uhvatio za rame i svi su već vidjeli problem. No, ne radi se očito ni o čemu ozbiljnom, na sreću za Gonzala Garciju i Hajduk. Ako je Bamba nakon asistencije protiv Istre bio bliže početnoj postavi, što onda reći nakon gola za pobjedu protiv Dinama.

Ipak pokazuje da u njemu nešto ima, koliko god traljavo izgledao. Pokazuje da je po nečemu nogometno drugačiji od ostalih, a to nešto ga čini i reprezentativcem. Abodulie Sanyang je, eto, odlično otvorio sezonu, a ako će imati kontinuitet bit će još i bolji. Iz toga Hajduk može samo profitirati.