Igrač kojeg su navijači Hajduka priželjkivali preživio dramu u Iranu: Situacija se naglo zakomplicirala...

Bivši igrač Barcelone Munir El Haddadi napokon je na sigurnom. Nakon drame u Iranu, gdje su mu zbog vojne eskalacije i zračnih udara otkazali let, poznati nogometaš uspio je napustiti državu kopnenim putem i preko Turske vratiti se u Španjolsku.

U subotu je trebao poletjeti za Dubai, no njegov je let otkazan u posljednji trenutak. Situacija se naglo zakomplicirala, zračni promet je bio obustavljen, tako da je Munir krenuo je cestom prema turskoj granici, piše Gol.hr.

Putovanje je bilo sve samo ne jednostavno.

🚨 BREAKING: Ex Barça player Munir El Haddadi has safely left Iran and arrived in Spain, He travelled by road into Turkey following military air strikes He even showed journalists footage he filmed himself from the road during the bombings. 😬

pic.twitter.com/1qhocxqT9h — Barca Xtra (@Barcaxtr) March 2, 2026

Tijekom vožnje svjedočio je eksplozijama i zračnim udarima, a dio dramatičnih scena snimio je mobitelom. Po dolasku u Španjolsku snimke je pokazao novinarima koji su ga dočekali, otkrivši kroz kakvu je neizvjesnost prolazio. Srećom, sada je na sigurnom.

Dodajmo da je Munirovo ime dobro poznato i hrvatskim navijačima. Ljetos su ga navijači Hajduka priželjkivali na Poljudu, a vjerovalo se da bi njegov dobar odnos s Ivanom Rakitićem, s kojim je igrao u Sevilli, mogao biti važan faktor u mogućem transferu. Ipak, do dolaska u Split nije došlo, Munir je na kraju odabrao Iran, vjerojatno zbog financijski povoljnijih uvjeta.