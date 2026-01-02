Close Menu

Igrač iz Gruzije stiže u SHNL? Evo u koji klub...

Igrač Dinama Tbilisi planira doputovati u Hrvatsku 6. siječnja

Gruzijski veznjak Tornike Morchiladze na pragu je transfera u hrvatsku ligu, a prema dostupnim informacijama trebao bi potpisati za NK Rijeku.

Kako se navodi, igrač Dinama Tbilisi planira doputovati u Hrvatsku 6. siječnja, nakon čega bi trebao potpisati ugovor na dvije i pol godine uz opciju produljenja za dodatnu sezonu.

Morchiladze je tijekom 2025. godine u dresu Dinama Tbilisi upisao 12 pogodaka i jednu asistenciju.

