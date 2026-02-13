Igor Tudor postaje trener Tottenhama

Igor Tudor postat će novi trener Tottenhama. Svi najpouzdaniji stručnjaci za transfere, uključujući Fabrizija Romana, Davida Ornsteina i Gianlucu Di Marzija, potvrdili su da je Tudor prihvatio ponudu Tottenhama da postane novi trener do kraja sezone.

Tudor postaje privremeni trener

Romano je izvijestio da je Tottenhamov plan zaposliti Tudora kao privremenog trenera do kraja sezone, a na ljeto dovesti novog, kada će favoriti za tu poziciju biti Roberto De Zerbi i Mauricio Pochettino. Kasnije je Romano svojom uzrečicom "Here we go" i konačno potvrdio Tudorov dolazak u Tottenham.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Alasdair Gold, novinar specijaliziran za Tottenham, objasnio je takvu odluku: "Spursi su uvjereni da će do ponedjeljka zaposliti iskusnog privremenog trenera koji će odmah donijeti svoj utjecaj, prije nego što imenuju novog trenera na ljeto. Privremeni trener imat će šansu boriti se za trajni ugovor u nadolazećim mjesecima."

Tudor je sličan ugovor imao s Juventusom

Podsjetimo, sličan ugovor Tudor je potpisao u ožujku prošle godine s Juventusom. Tada je ispunio glavni cilj i uveo Juve u Ligu prvaka, što mu je donijelo produljenje ugovora. Ipak, Tudor se ondje nije dugo zadržao jer je već u listopadu dobio otkaz.

Pored Juventusa, Tudor iskustvo iz najjačih europskih liga ima i iz Udinesea, Hellas Verone, Marseillea i Lazija. Ranije je u trenerskoj karijeri vodio Hajduk, PAOK, Karabukspor i Galatasaray.

Podsjetimo, Tottenham je u srijedu otpustio Thomasa Franka, koji je londonski klub vodio od početka ove sezone. Presudio mu je domaći poraz od Newcastlea koji je Tottenham srušio sve do 16. mjesta Premier lige, sa samo pet bodova iznad West Hama, najbolje plasiranog kluba u zoni ispadanja, piše Index.