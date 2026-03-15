Igor Tudor odgovorio na provokativno pitanje pa prekinuo intervju

'Ovo je nevjerojatan, fantastičan bod koji smo ovdje osvojili, i potpuno zaslužen. Pokazali smo momčadski duh. Čestitam dečkima', rekao je Igor Tudor nakon utakmice pa dodao:

'Vrlo je teško uopće objasniti naše okolnosti. Na treningu smo se pripremali na jedan način, a jutros nam je Conor Gallagher rekao da ne može igrati, pa smo morali mijenjati igrače i pozicije. Trenutak je stvarno čudan i to je još veći izazov, pokazati tko smo. Igrači su bili zaista nevjerojatni', pričao je Tudor te još jednom istaknuo:

'Dugačak je put do našeg cilja, a to je ostanak u Premier ligi. Puno je utakmica do kraja. Bilo je potrebno pokazati ono što su moji igrači pokazali neovisno o rezultatu. Kada si pošten, onda ti nogomet to vrati. Nije bilo lako, sada moramo vidjeti što nas čeka u iduće dvije utakmice, tko može igrati, tko ne, tko je ozlijeđen, tko nije. No, upravo zbog tih stvari ovaj rezultat je još važniji.'

Nije Tudor mogao izbjeći pitanje o mogućem otkazu...

'Trener sam već 15 godina i nikada nisam razmišljao o svojoj budućnosti, ni sekunde. Ne razmišljam o prošlosti ni o onome što dolazi. Razmišljam samo o sutrašnjem treningu i kako pomoći igračima', kazao je već vidno umoran i nervozan zbog svih priča o njegovom mogućem ekspresnom odlasku iz Tottenhama.

Od kad je stigao, Tudor je pod konstantnim pritiskom i kritikama.

'Ne čitam ništa i ne gledam ništa. Budućnost je samo mašta, važno je fokusirati se na ono što možeš promijeniti danas', dodao je Tudor, a konferencija za medije je u jednom trenutku postala napet kada je novinar Sky Sportsa podsjetio Tudora na izjavu u kojoj je navodno rekao da bi Tottenhamu možda trebao novi trener kako bi navijačima dao nadu.

'To nije pitanje za mene. Ja sam trener, pitajte me o igračima i o igri. U svakom klubu na svijetu isto je kao u Tottenhamu kad nema dobrih rezultata. Promjena trenera daje 'nadu', ali problem ostaje. Trener mora riješiti problem. To pitanje nema smisla, ali vi stalno inzistirate', odgovorio je Tudor pa ironično zaključio:

'Obvezan sam dolaziti na ove konferencije, inače bih ostao kod kuće. Vi stalno inzistirate na istim pitanjima... Jesmo li završili ili ne?', kazao je Igor Tudor pa nakon toga završio konferenciju za medije, prenosi tportal.