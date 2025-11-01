Igor Štimac planuo na presici i napustio prostoriju: "Šta? Ajde bježi!''

U derbiju 13. kola WWIN Lige BiH, Zrinjski Mostar svladao je Široki Brijeg na Pecari rezultatom 1:2 i tako došao do prve gostujuće pobjede nad ovim rivalom nakon gotovo 10 godina. Momčad Igora Štimca preokretom je upisala vrijedna tri boda i poslala jasnu poruku konkurenciji u borbi za vrh ljestvice, piše gol.hr.

Nakon važnog susreta Plemića u kojem je Zrinjski ostvario pobjedu u derbiju, Štimac je izašao pred medije kako bi sumirao rezultate i iznio svoje mišljenje o utakmici.

U jednom trenutku novinar je postavio pitanje koje se nije nužno odnosilo na igru nego na širu temu — spominjanje kluba, suđenja i navodne ''zaštićenosti''. Štimac je reagirao burno.

Štimac mu odbrusio

Novinar je istaknuo da je jedan sudac u sudačkom timu bio iz Mostara.

''Kakve to veze ima?'', rekao mu je vidno nervozni Štimac.

''Kad budete tako gledali na stvari, odakle je tko, a ne tko je tko i kakav je tko, imat ćemo problem. Pogledaj utakmicu još jednom, ja malo bolje znam nogomet od tebe. I za vas i za nas je neprimjereno.''

Tada je novinar dodao da je, prema njemu, Zrinjski uz Borac jedini ''zaštićeni'' klub.

''Kako to, kad devet i pol godina nismo ovdje kad smo zaštićeni, hoćeš mi to objasniti?'', uzvratio mu je, a novinar je počeo zamuckivati.

Štimac je krenuo oponašati njegovo zamuckivanje i poručio mu - ''ajde, bježi tamo'', i završio konferenciju za medije.