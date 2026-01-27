Igor Skoko za Dan sjećanja na Holokaust objavio moćan tekst na Facebooku: "Biram život"

Tajnik stranke Centar Igor Skoko objavio je povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta tekst u kojem se osvrće na antisemitizam, Holokaust, suvremene političke i društvene okolnosti te poruku izbora života. Objavu prenosimo u cijelosti.

"Biram život!

Kada je nacistički vojnik Solu Finkelsteinu u Auschwitzu ponudio “izbor” između smaknuća strijeljanjem ili vješanjem, on je prkosno odgovorio: “Ako imam izbor, biram život”. Kad god se spomene tema Holokausta ili antisemitizma, to je priča koje se među prvima sjetim. Sjetim je se jer je to priča o prkosu, nadi i preživljavanju u možda i namračnijem trenutku i mjestu ljudske povijesti. To je priča o čovjeku koji preživi horor Holokausta, te nakon svog doživljenog zla poživi ispunjen život. Posredno, to je priča o ljudima koji su nakon svog doživljenog zla sagradili slobodno, demokratsko i prosperitno društvo. Ali, osim poruke nade, ta priča nam šalje i poruku upozorenja do čega neman antisemitizma može dovesti.

A neman antisemitizma je od napada i pokolja koji je izvršio Hamas 7.10.2023. pokazala mnoga svoja ružna lica. Od uvjeravanja da se silovanja žena, pokolji djece, egzekucija partijanera i uništavanja miroljubivih zajednica nisu dogodilo, preko glupavih antisemitskih klišeja o Židovima koji kontroliraju banke i svijet, do pseudointelektualnih optužbi Izraela za genocid koje je Steven Pinker s pravom nazvao krvnom klevetom (blood libel). Antisemitizam nije samo fiksacija na Židove. Takav način razmišljanja u javni diskurs unosi teorije urota i dvostruka mjerila, prezir prema slobodi govora i meritokraciji, sklonost izmišljanju neprijatelja – i tako otvara vrata svemu onome što nagriza povjerenje u demokraciju i institucije. A demokracija i institucije koje su stvorile demokratska društva utemeljena na onome što nazivamo Zapadnom vrijednostima su najbolji jamac kvalitetnog i sigurnog života svakog pojedinca. Borba protiv antisemitizma, bio on manifestiran u lažima kojima smo svjedočili zadnje dvije godine ili licemjernoj tišini na pokolj tisuća civila u Iranu, je uvijek i borba za demokraciju i bolje društvo za buduće generacije.

Baš zato danas, na Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta, trebamo poslati poruku da nismo zaboravili lekcije prošlosti i da nećemo dopustiti da te lekcije odu u zaborav ili se utope u moralnom relativizmu. I da ćemo, ako imamo izbor, uvijek odabrati život.